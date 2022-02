Gestul emoționant făcut de români pentru refugiații ucrainieni care trec vama Siret

Ucraina este sub asesdiul armatei ruse, raidurile aeriene ale armatei ruse începând la primele ore ale dimineții. De teama războiului, mii de ucrainieni îți părăsesc casele, luând doar câteva lucruri importante cu ei.

La vama Siret, din nord-estul României, după orele prânzului au început să sosească sute de oameni, cu copii în brațe, cu câte un bagaj în mână, toți fugind speriați din calea războiului.

Câțiva români cu suflet mare, așteptau refugiații cu apă și câte ceva de mâncare, încercând să ajute cum pot femeile și copiii care treceau granița în număr din ce în ce mai mare. Totul a fost filmat într-un live pe Facebook pe pagina News Bucovina, înclipul video de peste o oră putându-se vedea cum zeci, sute de oameni, trec granița pe jos, cu câte un copil (sau chiar doi sau mai mulți) în brațe sau de mână, tragând după ei câte un troler cu ceva haine.

România va stabili puncte de primire pentru refugiaţi

Ministrul Apărării, Vasile Dîncu, a anunţat, joi, că au fost stabilite puncte de primire pentru refugiaţi în judeţe de graniţă cu Ucraina. ”Pentru început am stabilit şase sau şapte judeţe unde vom avea puncte pentru primire refugiaţi. Sigur că vom primi şi sprijinul unor ţări din Uniunea Europeană dacă va fi cazul, inclusiv trupele care sunt în România în acest moment au specialişti din această zonă pentru gestiunea fluxurilor de refugiaţi. Avem pregătite toate materialele pentru asta, am activat aceste puncte. Am activat centre pentru primire de refugiaţi eventual. Nu vedem până în acest moment un flux important în această zonă, dar noi suntem pregătiţi la graniţă”, a afirmat Dîncu, la Digi 24.

Vasile Dîncu a dat asigurări că nu există semne ale unui posibil conflict în ţara noastră.

Sursa foto: Captura Video Facebook