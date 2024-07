Gestul emoționant la care au recurs tricolorii după ce au fost eliminați de la EURO 2024. Ce au lăsat în vestiar, la plecarea din Germania

România a pierdut în fața Olandei, seara trecută, scor 0-3. Tricolorii au fost eliminați din optimi de la EURO 2024 și se întorc acasă cu o experiență de vis. Au luptat până-n ultima clipă, însă norocul n-a fost de partea lor de data aceasta. Chiar și așa, s-au bucurat pentru perioada petrecută în timpul Campionatului European de Fotbal, iar la final au ținut să facă un gest frumos. Jucătorii lui Edi Iordănescu și staff-ul Naționalei au lăsat o scrisoare emoționantă în vestiarul fotbaliștilor noștri.

Tricolorii sunt în drum spre casă, după ce au fost eliminați din optimi de la EURO 2024. Jucătorii Naționalei au recurs la un gest frumos atunci când au plecat din Germania. Au lăsat în vestiar o scrisoare emoționantă din partea lor și a staff-ului Naționalei. Trupa lui Edi Iordănescu le-a mulțumit tuturor pentru întreaga experiență de vis pe care au trăit-o în Germania, mărturisind că au fost onorați să facă parte din familia mare a fotbalului european. Le-au mulțumit organizatorilor că i-au făcut să se simtă ca acasă, pe arenele lor, dar și-n vestiare.

CITEȘTE ȘI: ARBITRUL CARE E ACUZAT CĂ A DELEGAT ÎN FAVOAREA OLANDEI, SUSPENDAT PENTRU LUARE DE MITĂ! CONTROVERSA DIN TRECUTUL NEAMŢULUI

Plecăm din Germania cu gândul că am dat totul pentru România și suntem recunoscători pentru tot ce am trăit în săptămânile petrecute aici. A fost o onoare să facem parte din marea familie a fotbalului european. Mulțumim că ne-ați făcut să ne simțim ca acasă! Echipa națională de fotbal a României”, se arată în scrisoarea lăsată de tricolori.

CITEȘTE ȘI: COINCIDENŢA TRISTĂ PENTRU FLORIN NIŢĂ. CE S-A ÎNTÂMPLAT ÎN ZIUA ÎN CARE A FOST TRIMIS ACASĂ DE LA EURO

Edi Iordănescu a ținut să transmită un mesaj emoționant după ce România a fost eliminată în optimi de Olanda, scor 0-3. Selecționerul României le-a mulțumit jucătorilor, dar și suporterilor care au mers în număr colosal la meciurile tricolorilor deși au fost la mii de kilometri depărtare de țara noastră.

„Azi am închis o poveste frumoasă, o poveste începută acum doi ani. Ne-am calificat de pe primul loc din grupa în care am întâlnit echipe solide, și vedem parcursul Elveției. Cu toate astea, am terminat grupa neînvinși.

Povestea a continuat aici, alături de suporterii naționalei, veniți în număr mai mare ca oricând. Din nou, echipa a făcut eforturi fantastice și am câștigat grupa. Dar azi se închide drumul nostru. Rămânem cu foarte multe lucruri bune, dar și cu o tristețe. Ne doream mai mult și pentru asta am dat tot ce am avut.

Le mulțumesc băieților! Le mulțumesc suporterilor, care au fost fantastici! Regret că nu ne-am putut ridica la nivelul lor. Ei sunt campionii Europei. Noi, din păcate, nu am putut face asta”, a spus Edi Iordănescu, în conferința de presă.