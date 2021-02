Gestul extrem al unui fan al cântăreței Celine Dion! Ce a putut să facă după ce a consumat câteva pahare de alcool în plus

O beție pe cinste l-a dus cu un pas mai aproape de idolul său. Thomas Doss a făcut schimbare vieții lui. În timpul unei beții i-a venit o idee inedită pe care a urmat-o până la capăt. Bărbatul și-a schimbat numele, iar acum se numește Celine Dion.

Super-fanul lui Celine Dion, cunoscut anterior ca Thomas Dodd, a băut câteva pahare în plus, în timp ce urmărea una dintre interpretările cântăreței de Crăciun și a luat o decizie care i-a schimbat viața. Acesta a mărturisit că alcoolul i-a dat o „idee grozavă”.

A decis să renunțe la numele său și l-a schimbat cu cel al cântăreței pe care o adoră.

„Sunt ușor obsedat de ea, nu am de gând să mint. În timpul lockdown-ului am urmărit o mulțime de concerte live cu ea. Apoi după câteva pahare am avut o idee grozavă, însă am realizat ce am făcut abia peste câteva zile când am mers la serviciu, unde mă aștepta un plic mare alb. Aproape că am leșinat când l-am deschis”, a povestit tânărul la Birmingham Live.

Intenționează să păstreze numele

Deși la început a fost șocat de ideea că el chiar și-a schimbat numele, acum crede că a fost una dintre cele mai bune decizii din viața lui. Thomas Dodd, cunoscut acum sub numele de Celine Dione, a mărturisit că nu are de când să se întoarcă la vechiul său nume.

Deși a avut parte și de câteva neplăceri după ce povestea sa a devenit cunoscută și s-a confruntat cu răutatea oamenilor și cu revolta părinților săi, tânărul este determina să își accepte noua identitate și nu intenționează să se întoarcă la vechiul său nume. Este fericit cu alegerea pe care a făcut-o și este recunoscător că alcoolul i-a dat curajul necesar.