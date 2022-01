Gestul făcut de Adela, polițista din Strehaia, înainte de a se împușca. Soțul a sunat-o și atunci a luat o decizie neașteptată

Ies la iveală noi detalii depre Adela, polițista care s-a sinucis în toaleta gării din Strehaia. Soțul său a fost ultima persoană cu care a vorbit înainte de a se împușca cu arma din dotare. Iată întregul șir al întâmplărilor!

Adela Loredana avea 25 de ani şi era agent de poliţie, ajutor de şef de post la Poliţia Transporturi Strehaia. Miercuri dimineața tânăra a ajuns la serviciu la ora 08.00, iar peste o oră jumătate mai târziu trupul său neînsuflețit zăcea într-o baltă de sânge în toaleta gării Strehaia.

Poliţista care s-a împuşcat în baia gării din Strehaia era căsătorită de câteva luni. Potrivit postărilor de pe rețelele de socializare, se pare că tânăra trăia o viață liniștită și era fericită alături de partenerul ei. În dimineața zilei de miercuri, Adela nu a dat semne că s-ar confrunta cu vreo problemă, a declarat chiar șeful ei. Era veselă, liniștită și avea o stare de spirit bună și nimic din comportamentul ei nu ar fi putut să prevestească o tragedie.

În jurul orei 9:30, Adela a avut o discuție la telefon cu soțul ei și imediat după ce apelul s-a încheiat, bărbatul a încercat să o sune din nou, însă tânăra nu i-a mai răspuns la telefon. Soțul a alertat un coleg de al acesteia spunându-i să se ducă să-i caute soția căci este posibil ca tânăra să facă un gest necugetat. Câteva minute mai târziu, Adela a fost găsită într-o baltă de sânge în toaleta gării.

Soțul Adelei a fost şi el poliţist la Strehaia, dar promovase examenul de ofiţeri şi era şef de secţie într-o comună doljeană Melineşti,

Adela a murit în ambulanță

Mai mulţi martori au auzit zgomotul provocat de focul de armă şi au făcut descoperirea șocantă. Au sunat imediat la 112, iar medicii ajunși la fața locului au constatat că inima Adelei încă funcționa, moment în care au decis să o transporte de urgență în ambulanță, însă la scurt timp a intrat în stop cardio-respirator. Medici au resuscitat-o timp de 45 de minute, dar fără succes. Femeia a murit în drum spre spital.

„A preluat-o Ambulanţa din Strehaia, avea încă activitate cardiacă, pe traseu a intrat în stop cardio-respirator. Noi am venit în sprijin şi am resuscitat-o timp de 45 de minute, dar nu s-a mai putut face nimic. Leziuni incompatibile cu viaţa. Are plagă de intrare a glonţului şi plagă de ieşire. Cea de ieşire este de circa 7-8 cm, la nivelul capului”, a declarat medicul de pe ambulanţă.

