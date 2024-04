Gestul făcut de Alexandru Ciucu față de Alina Sorescu, după ce și-a ascuns relația paralelă timp de 11 ani. Nimeni nu se aștepta la asta!

Alexandru Ciucu și Alina Sorescu s-au despărțit de multă vreme, însă nu au reușit să divorțeze încă. Cei doi sunt în plin proces și duc o bătălie aprigă și pentru custodia celor două fetițe. De curând, CANCAN.RO a aruncat bomba: creatorul de modă are o amantă! Noi am făcut publice imaginile cu amorezii, iar reacția cântăreței nu s-a lăsat prea mult timp așteptată. Artista n-a ezitat să-și spună părerea, după ce s-a aflat de relația soțului ei. Ei bine, la scurt timp după ce vedeta a răbufnit, Ciucu a recurs la un gest neașteptat!

Alexandru Ciucu și Alina Sorescu sunt în plin proces de divorț. Cei doi nu mai formează un cuplu de o lungă perioadă, iar din 2022 se văd prin tribunale, acolo unde duc o luptă aprigă pentru custodia celor două fetițe pe care le au împreună. În tot acest timp, solista și creatorul de modă au luat-o pe drumuri separate, iar fiecare și-a văzut de viața lui. Doar că, ce să vezi? CANCAN.RO dezvăluia, de curând, că încă soțul cântăreței are o iubită pe care o ține ascunsă. Am făcut publice imaginile cu designerul și partenera lui (VEZI AICI) și am scos la iveală detalii picante din trecutul celor doi.

Asta pentru că, Alexandru Ciucu și Oana Vlădescu, căci despre ea este vorba, au fost prinși în fapt, tot de CANCAN.RO, în anul 2013. La acea vreme, Alex își împărțea bezele alături de bruneta apetisantă, la o cafenea, în timp ce Alina Sorescu aștepta primul copil cu designerul. Sigur că, asta nu-i o urmă clară de infidelitate, însă este un semn de întrebare pentru curioși. Au trecut 11 ani de atunci, iar designerul a fost zărit în compania aceleiași femei.

Gestul la care a recurs Alex Ciucu față de Alina Sorescu, după ce s-a aflat că ar avea amantă

După ce au ieșit la iveală imaginile cu cei doi, reacția Alinei Sorescu nu a întârziat să apară. Cântăreața a ținut doar să puncteze că adevărul iese întotdeauna la iveală.

„Faptele și imaginile vorbesc de la sine despre el și nu despre mine. M-am obișnuit să fiu vinovata de serviciu, cum se sugerează și acum. Adevărul iese întotdeauna la suprafață atunci când imaginea pe care dorim să o promovăm nu este și cea reală”, a spus vedeta, pentru Spynews.

În ciuda acestor lucruri, Alexandru Ciucu ar fi recurs la un gest înduioșător și pentru fosta lui parteneră de viață. A fost ziua fetiței lor, Raisa, iar designerul a cumpărat un buchet de flori superb pentru aceasta, dar și pentru sora ei și mama lor. Cel puțin, așa reiese din postarea făcută în mediul online de către creatorul de modă.

„Florile aduc mereu bucurie. Azi, de ziua Raisei am dăruit din nou fetelor câte un buchet de flori. La mulți ani, scumpa mea!”, se arată în postarea făcută de Alex Ciucu.

Mai mult decât atât, unul dintre urmăritorii designerului de pe Instagram a sesizat gestul acestuia.

„Și pentru mamă ați dus. Foarte frumos”, a comentat un utilizator.

