Gestul făcut de Tzancă Uraganu, în pragul sărbătorilor de iarnă: „Ar putea să fie un exemplu și pentru alți oameni”

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, artistul Tzancă Uraganu a făcut un gest frumos pentru persoanele nevoiașe. Celebrul manelist le-a oferit acestora mai multe cadouri, dar și o masă festivă care s-a ținut în propria sa casă.

În cadrul unui interviu pentru Antena Stars, Tzancă Uraganu a mărturisit faptul că a simțit că trebuie să facă un gest frumos pentru oamenii nevoiași, care nu au posibilități materiale, așa că i-a invitat la el acasă, pentru o masă festivă, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. De asemenea, artistul le-a oferit acestora și cadouri.

”Pentru mine asta este bucuria sufletului, când putem să ajutăm pe cineva. Nu am făcut-o public ca pe o laudă, consider ca asta nu este o laudă și ar putea să fie un exemplu și pentru alți oameni, care au posibilitatea de a-i ajuta pe cei nevoiași. Așa ar fi cel mai bine de sărbători, că e Paște, că e Crăciun. Să ajutăm cât putem de mult că așa este lăsat de la Dumnezeu, dar din dar se face Rai. Așa am simțit, că trebuie să ajut niște oameni, pentru că am și eu un copil. M-am pus în situație”, a declarat Tzancă Uraganu la Antena Stars.

Tzancă Uraganu, darnic cu iubita lui, Marymar

Tzancă Uraganul nu se uită la bine când vine vorba de confortul Alinei Marymar, actuala lui iubită. Dacă acum a răsfățat-o cu o excursie costisitoare, luna trecută artistul i-a cumpărat un apartament și o mașină de lux, pe care a plătit nu mai puțin de 200.000 de euro.

Relația dintre Alina Stoican și Tzancă Uraganul este una serioasă, dacă ținem cont că artistul deja ar fi cerut-o în căsătorie. Pe contul personal de Instagram al brunetei, de profesie make-up artist, au apărut, în primăvară, mai multe imagini care au confirmat acest lucru. Tânăra a postat mai multe fotografii cu un frumos inel cu diamant, iar la descriere a scris “Yes”, semn că a fost cerută de soție și a acceptat.

Sursă foto: Captură video Youtube