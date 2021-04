Gestul public făcut de Tiberiu Argint pentru Andreea Bălan. Cei doi au o relație din ce în ce mai solidă

Andreea Bălan a decis să aibă o relație discretă cu Tiberiu Argint, departe de lumina reflectoarelor, însă gesturile mici ale celor doi parteneri denotă faptul că aceștia își consolidează pe zi ce trece relația. În curând ei vor împlini un an de când formează un cuplu.

În urmă cu două zile, Andreea Bălan a lansat o nouă piesă, iar iubitul ei a făcut un gest surprinzător prin care a arătat că o susține în totalitate pe plan profesional, nu doar amoros.

El a publicat pe InstaStory câteva secvențe din noua melodie a cântăreței, iar vedeta a distribuit postarea și pe pagina sa de socializare.

Andreea Bălan, despre nunta cu Tiberiu Argint

Invitată la emisiunea lui Dan Capatos, artista a fost provocată să vorbească despre un subiect delicat din viața amoroasă: nunta cu Tiberiu Argint.

“Nu mai există goluri în interior. Trăiesc prezentul. Nu îmi mai fac planuri în viața personală, sunt discretă, nu îmi mai expun relația cum am făcut până acum și o trăiesc pentru mine și mai departe mă las surprinsă. Încerc să nu îmi mai fac planuri pentru că mereu am făcut asta și mi-am dat seama că nu funcționează așa lucrurile. Am zis că mă văd căsătorită. Nu există nicio nuntă în viitorul apropiat. Nu se poate legal deocamdată. Sunt tânără și depinde de persoana pe care o întâlnești. Se întâmplă să nu mă căsătoresc niciodată și să trăiesc așa foarte bine”, a declarat la “Xtra Night Show”.

