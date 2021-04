Gestul făcut de Andreea Bălan după ce iubitul său a ieșit fără ea la o terasă din București. Artista și Tiberiu Argint urmează să împlinească 1 an de relație

Tiberiu Argint a ieșit fără Andreea Bălan la o terasă din București, iar la scurt timp după ce a împărtășit pe social media o fotografie, iubita lui a reacționat. Gestul artistei nu a trecut neobservat de apropiații și fanii săi care se bucură pentru alegerea ei făcută pe plan sentimental. Cântăreața și partenerul ei de viață vor sărbători curând primul an de când formează un cuplu.

Comentariul lăsat de Andreea Bălan la cea mai nouă postare a lui Tiberiu Argint

Ieri, Tiberiu Argint s-a relaxat împreună cu un prieten la o terasă din București, unde a fost o vreme absolut superbă. La un moment dat, el s-a lăsat pozat de amicul alături de care a savurat băuturile preferate și a publicat imaginea pe Instagram – în lentilele ochelarilor de soare se observă că apropiatul lui era îmbrăcat într-un pulover negru, cu o dungă albă la mâneci.

“Happy sunny Sunday (n.r.: Duminică fericită și însorită)” este mesajul așternut la descriere de afacerist, după cum puteți vedea în fotografia din stânga colajului de mai jos.

Printre cei care i-au lăsat un comentariu se numără și iubita sa; Andreea Bălan a pus trei emoticoane, printre care se numără și o inimă roșie, iar Tiberiu Argint i-a răspuns folosind același număr de simboluri, iar unul dintre ele este un sărut virtual.

Talentata cântăreață și Tiberiu Argint urmează să împlinească un an de relație și, conform unor surse din aturajul lor, afaceristul le-a cunoscut deja pe fiicele pe care Andreea Bălan le are cu George Burcea.

Andreea Bălan, despre nunta cu Tiberiu Argint

Invitată la emisiunea lui Dan Capatos, artista a fost provocată să vorbească despre un subiect delicat din viața amoroasă: nunta cu Tiberiu Argint.

“Nu mai există goluri în interior. Trăiesc prezentul. Nu îmi mai fac planuri în viața personală, sunt discretă, nu îmi mai expun relația cum am făcut până acum și o trăiesc pentru mine și mai departe mă las surprinsă. Încerc să nu îmi mai fac planuri pentru că mereu am făcut asta și mi-am dat seama că nu funcționează așa lucrurile. Am zis că mă văd căsătorită. Nu există nicio nuntă în viitorul apropiat. Nu se poate legal deocamdată. Sunt tânără și depinde de persoana pe care o întâlnești. Se întâmplă să nu mă căsătoresc niciodată și să trăiesc așa foarte bine”, a declarat la “Xtra Night Show”.

