Andreea Bălan, rol principal în „Mic dejun la… benzinărie”

Andreea Bălan este una dintre artistele pentru care disciplina e la ordinea zilei. Este știut că, pentru a-și menține silueta trasă prin inel, artista face foarte multe sacrificii: dans, exerciții fizice și o alimentație echilibrată. Însă nu chiar de fiecare dată respectă această „regulă de aur”. CANCAN.RO vă prezintă imagini, în exclusivitate, cu Andreea Bălan în timp ce ia „micul dejun” în benzinărie. Ce-i drept, într-o ținută impecabilă, ca scoasă din cutie.

Îmbrăcată într-o pereche de pantaloni roz-pudră, cu o pereche de pantofi în aceeași nuanță, un top baby-blue și un trench bej, Andreea Bălan și-a făcut apariția la o benzinărie din Capitală. Artista nu a oprit pentru a alimenta bolidul pe care-l conduce, ci pentru a-și lua „micul dejun”.

De cum s-a dat jos din mașină, artista, cu masca pe figură, s-a îndreptat glonț spre benzinărie, de unde și-a cumpărat ceva de mâncare. Un croissant cu multă ciocolată și o cafea a fost tot ce a avut nevoie pentru a-și începe ziua cum se cuvine.

(VEZI ȘI: ANDREEA BĂLAN, DESPRE CUMPENELE DIN VIAȚA SA: “MĂ DUREA TOT CORPUL CÂT DE MULT SUFEREAM”)

Cum se menține Andreea Bălan

Artista e cunoscută în showbiz ca o persoană foarte disciplinată, care are foarte mare grijă la imaginea ei. Pentru asta, Andreea Bălan apelează la un singur lucru, disciplina. Știe că fără acest lucru nu ar fi putut realiza nimic în viață.

„Am realizat că disciplina este podul dintre vise și realizări și am văzut că fără disciplină nu poți adeveri niciun vis. M-am auto-antrenat să am grijă ce mănânc, să dorm cât trebuie, să nu am vicii și să am ordine în jurul meu.

Acum disciplina face parte din viața mea de zi cu zi și nu aș fi realizat foarte multe din tot ce am, dacă nu eram disciplinată”, a declarat Andreea Bălan pentru Viva!ro.

(CITEȘTE ȘI: ANDREEA BĂLAN, ADEVĂRUL DESPRE NUNTA CU TIBERIU ARGINT)

Andreea Bălan și Tiberiu Argint și-au „oficializat ” relația pe social media

După aproape un an de când formează un cuplu, Andreea Bălan și Tiberiu Argint au postat prima fotografie împreună pe Instagram. Decizia de a își asuma relația pe rețelele de socializare a venit la scurt timp după ce s-a aflat că Andreea Bălan l-a prezentat fiicelor sale pe Tiberiu Argint. Cadrul în care s-au fotografiat cei doi îndrăgostiți este unul foarte relaxat, totul întâmplându-se la Tiberiu Argint acasă. În imagine se poate vedea că amândoi erau foarte liniștiți, în timp ce vizionau un film. Andreea stă cu piciorul drept peste picioarele iubitului ei, iar pe imagine a pus un gif în care apare celebrul erou Captain America. Andreea Bălan și Tiberiu Argint au fost surprinși pentru prima dată de paparazzi CANCAN.RO la începutul lui iulie 2020, în mini-vacanța pe care au avut-o în Vama Veche – la acea vreme nu se știa că artista și-a refăcut viața după despărțirea de fostul soț, George Burcea.

(NU RATA: ANDREEA BĂLAN, IEȘIRE BIZAR-AGRESIVĂ LA ADRESA UNUI FAN CARE O URMĂREȘTE ȘI PE VIVIANA SPOSUB, PE INSTAGRAM: „AM CREZUT CĂ AI PROBLEME PSIHICE”)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.