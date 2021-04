Andreea Bălan și George Burcea nu și-au încheiat socotelile. Care este adevărul despre divorțul celor doi

Mai nou, vedetele ți-au făcut propriul podcast și găzduiesc tot felul de personalități din showbizul nostru. Printre cei care sunt, acum, gazde ale acestor activități se numără și Cătălin Măruță.

Andreea Bălan a fost invitată la podcastul lui Cătălin Măruță și a vorbit cu cea mai mare deschidere despre relația pe care o are în prezent cu tatăl fetițelor sale. Artista a mărturisit că ea și George Burcea nu au terminat divorțul, așa că sunt, practic, încă soț și soție.

De asemenea, Andreea Bălan a punctat faptul că l-a iertat pe George Burcea și că fiica lor, Ella, a înțeles cu greu despărțirea părinților săi.

”Da, l-am iertat pe George Burcea. Da, dar nu pot spune mai multe pentru că suntem în proces de divorț. Am ajuns la concluzia ca eram în etape diferite în viața, nu eram în același punct. Da, credeam că o să fiu soție toată viața, asta mi-am dorit când am îmbrăcat rochia de mireasă. Nu regret nimic, nici pe el, datorită lui am două fetițe minunate.

Trebuie să existe diplomație și discreție pentru că sunt doi copii la mijloc. Vor intra, mai târziu, pe YouTube și vor vedea. Ella cu greu a înțeles că tati nu mai locuiește cu noi. Ea tot speră și visează că, într-o zi, vom merge în Mauritius în vacanță, ultima în care am fost toți 4. Încet, va înțelege. Ea știe doar că tati nu mai locuiește cu noi, vine în weekend sau când poate. Atât”, a mărturisit Andreea Bălan în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță.

Andreea Bălan, mereu cu un pas înaintea partenerilor săi

Deși relațiile pe care le-a avut au fost sortite eșecului, Andreea Bălan nu se consideră ghinionistă în dragoste. Artista a mărturisit că ea a fost mereu cu un pas înaintea foștilor parteneri.

„Dacă punem prima iubire și până în prezent au fost puține despărțiri. Nu consider că am avut ghinion, consider că așa a fost să fie. Am întâlnit oameni în diferite stadii ale vieții lor, nu am reușit să ne aliniem, eu mereu am avut un stadiu mai avansat. Eu mereu am fost cu un pas înaintea partenerilor mei”, a spus Andreea Bălan la Xtra Night Show.

Sursă foto: arhivă rețele de socializare