Andreea Bălan a dat cărțile pe față. Cântăreața a vorbit deschis despre relația cu Keo. „Pentru mine el a fost un stâlp”

Andreea Bălan a trecut prin multe în ceea ce privește viața sentimentală. Însă din fiecare experiență pe care a avut-o, artista a învățat câte ceva, iar acum este împăcată. Invitată într-un podcast online, Andreea Bălan a vorbit despre relația cu Keo și despre ce a însemnat legătura lor.

Andreea Bălan a dat cărțile pe față și a spus totul în podcast-ul lui Cătălin Măruță. Vedeta a vorbit despre cea mai lungă relația a ei, cea alături de Keo. A recunoscut că a fost extrem de îndrăgostită, că acesta a însemnat mult pentru ea și că la final a suferit pentru tot.

Cântăreața a mai dezvăluit că și-a dorit mult să construiască o familie alături de Keo, însă la acel moment bărbatul nu era pregătit și toată atenția lui se concentra pe carieră. (CITEȘTE ȘI: ANDREEA BĂLAN, ADEVĂRUL DESPRE NUNTA CU TIBERIU ARGINT. VREA SAU NU ARTISTA SĂ AJUNGĂ LA ALTAR? „SUNT TÂNĂRĂ”)

„A venit următorul și mi-a luat mințile (Keo). Noi am început relația când eu aveam 21 de ani și am stat opt ani împreună. A fost cea mai lungă relație. Nu voiam la 22 de ani să îmi fac familie, dar mai târziu pe le 26, 27 atunci am început să pun presiuni pe el.

Pentru mine el a fost un stâlp, un stâlp pentru că am învățat foarte multe de la el, fiind mai mare decât mine cu 12 ani. El era foarte calm și mă calma, mă pondera. Doar că mai târziu mna… fiecare ne-am dezvoltat. Eu m-am dezvoltat foarte mult în anii ăștia și dintr-o dată învățasem atât de multe lucruri de la el, încât ajunsesem la 27 de ani să pun presiune, să vreau familie, să vreau casă”, a spus Andreea Bălan.

„M-a susținut foarte mult”

Andreea Bălan a mai spus că deși relația cu Keo s-a terminat urât și a fost trădată de acesta, nu îi poartă pică. A suferit mult după despărțire, însă nu poate uita lucrurile frumoase pe care Keo le-a făcut pentru ea. A ajutat-o mult în carieră și alături de el s-a dezvoltat ca artist.

„Chiar dacă el a greșit la final eu nu îi șterg cu buretele toate lucrurile frumoase pe care le-a făcut pentru mine. Adică a făcut niște lucruri frumoase: albume, piese, idei, clipuri. Adică el m-a susținut, unele concepte de show el mi le-a găsit. M-a susținut foarte mult. Eu am crescut foarte mult ca artist lângă el”, a mai spus Andreea Bălan.

(VEZI ȘI: ANDREEA BĂLAN, DESPRE CUMPENELE DIN VIAȚA SA: “MĂ DUREA TOT CORPUL CÂT DE MULT SUFEREAM”. CUM I-A UMILIT ARTISTA PE FOȘTII BĂRBAȚI DIN VIAȚA SA)