Gestul umilitor făcut de Ștefania Stanilă, în timp ce Andrei Ciobanu era nominalizat pentru eliminarea de la Survivor All Stars

Joi, 11 aprilie 2024, a avut loc un nou consiliu de eliminare la Suvivor All Stars 2024. Așa cum cel mai probabil era de așteptat, după mutarea surprinzătoare a lui Andrei Ciobanu înapoi în tabăra Războinicilor, concurentul a obținut majoritatea voturilor de la consiliu. Fostul Faimos a fost încolțit.

După salvarea de la eliminare a lui Andrei Ciobanu și întoarcerea sa în tabăra Războinicilor, colegii săi au avut o misiune destul de dificilă. Săptămâna aceasta, echipa albastră a pierdut lupta pentru imunitate, ceea ce a însemnat că un Războinic a fost în pericol de eliminare. Așa cum era de așteptat, în ediția de joi, 11 aprilie 2024, a emisiunii Survivor All Stars, Andrei Ciobanu a primit cele mai multe voturi din partea colegilor săi și a intrat la duel cu Lola – concurenta nominalizată de Iancu Sterp, câștigătorul colanului de imunitate.

Andrei Ciobanu a fost pe punctul de a părăsi Survivor All Stars

În timp ce Domnul Dan citea biletele de nominalizare ale Razboinicilor, Ștefania Stănila a avut un gest pe cât de teatral, pe atât de umilitor la adresa fostului ei coleg, Andrei Ciobanu.

Auzind numele acestuia, Faimoasa a căscat ironic, lăsând de înțeles că se aștepta ca Andrei să fie cel trimis la duelul de eliminare. După declarațiile concurentei din echipa roșie, Războinicii și Faimoșii au avut o discuție aprinsă.

Daniel Pavel: Nu am putut să nu remarc bucuria lui Tj Miles și a Ștefaniei.

Ștefania Stănilă: Domnul Dan, nu era fericire, dar pur și simplu mă așteptam. Sunt curioasă dacă Andrei o să spună și acum că este ”carne de tun”. Ce zici Andrei?

Andrei Ciobanu: ….

TJ Miles: Nu merita nimeni să meargă la colectiv decât Andrei pentru că abia a venit. Ceilalți trebuiau să se protejeze. E normal, au fost împreună atâtea luni de zile. Îmi place să văd că au fost drepți și corecți.

Andrei Ciobanu: Din acest punct de vedere îi dau dreptate lui TJ Miles. Trebuie să recunosc faptul că am fost primit cu brațele deschise. Am văzut o fericire reală pe fețele lor, m-au îmbrățișat – nu toți, dar m-au îmbrățișat și m-au primit acasă. Eu am plecat pentru o perioadă scurtă de timp, e clar că ei s-au legat foarte mult, cumva mi-am asumat acest lucru. Așteptam să spună cineva că s-ar duce în locul meu, dar nu a fost ca în partea cealaltă, acolo Zanni voia să meargă pentru mine, dar mi-am asumat votul și e ok.

Tj Miles: Dacă pierzi te întorci la noi.

Zanni: Îmbrățișăm orice schimbare.

Andrei Ciobanu: Teoretic și practic cam asta sunt și aici (n.r. carne de tun), e normal. Am venit fiu rătăcitor, m-am întors dintr-un lung drum, ei au spus că mă primesc, că mă iubesc, dar scuză-ne, noi am fost uniți, am câștigat împreună, iar tu trebuie să-ți meriți din nou locul aici. Era normal să fiu la vot.

A început faza individualelor la Survior All Stars 2024

Jocul nu a iertat pe nimeni, iar duelul eliminatoriu a fost câștigat de Andrei Ciobanu. Cei doi nominalizați au luptat cu toată forța pentru a rămâne în concurs, iar cel mai bun și-a adjudecat victoria. Imediat după plecarea Lolei Crudu din competiție, Daniel Pavel a făcut marele anunț. Începe faza individualelor la Survivor All Stars 2024. Competiția supremă de la Pro Tv se apropie de final, înfruntările devin din ce în ce mai dure, iar tensiunile dintre concurenți își spun cuvântul.