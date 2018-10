Gestul unui bătrânel din Iași a ajuns viral! În fiecare zi, călătorii l-au văzut în tramvai cu o floare în mână: „Învață să…”

Gestul unui bătrânel din Iași a impresionat foarte mulți oameni! Un ieșean a postat pe o pagină de Facebook o imagine cu un bărbat care ținea în mână o floare. Individul i-a cedat locul bătrânului, care i-a spus o poveste „în semn de mulțumire”.

„Eram azi dimineață în tramvaiul 7, spre Tudor. Și am cedat locul unui domn, care mi-a spus o poveste în semn de mulțumire: “Nu este nici o sărbătoare sau aniversare, pur și simplu duc în fiecare zi, o floare unei femei pe care o cunosc de 50 de ani, care îmi este soție, soră, mamă în același timp. Tinere învață să prețuiești omul de lângă tine. Că nu știi niciodată cât va mai fi alături de tine…”, a scris ieșeanul pe Facebook. El a atașat mesajului și o fotografie cu bătrânul respectiv. Internauții au fost extrem de impresionați de gestul bărbatului.

„Frumos !O femeie nu are nevoie de prea multe!O floare,un cuvânt bun și înțelegere!”, „Foarte frumos , felicitări !!!! ……….sunt rarități asemenea persoane”, „O fi sau nu adevarata povestea, in schimb ideia in sine este una senzationala.!!!”; „JOS PALARIA AN FATA ACESTUI DOMN!!”, „Daca povestea este, adevarata toata stima”, „Și dragi tineri, dumnealui nu este singurul care face acest gest. Felicitari..”, „