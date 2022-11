Gestul unui şofer de camion a şocat pe toată lumea! Bărbatul s-a mutat în dubiţă, pentru că îi era prea frig în apartament

Darryl Moore, în vârstă de 32 de ani, s-a mutat definitiv din apartamentul în care a locuit timp de cinci ani. Bărbatul a întâmpinat probleme cu distribuitorul de energie, motiv pentru care nu a mai putut să îşi încălzească locuinţa. Deşi a încercat din răsputeri să rezolve situaţia neplăcută prin care trecea, nu a reuşit, astfel a hotărât să se mute într-o camionetă.

Darryl Moore a povestit într-un articol pentru Mirror faptul că, era atât de frig în casa în care locuia cu chirie încât fiica lui nici măcar nu îl putea vizita. A decis să plece din apartament, deşi nu ştia la momentul respectiv unde o să locuiască. Ulterior, Darryl s-a mutat în dubiţa sa, acolo unde doarme atunci când nu munceşte.

CITEŞTE ŞI: VEȘTI PROASTE PENTRU BUCUREȘTENI. DIN LUNA DECEMBRIE, ACEȘTIA RISCĂ SĂ RĂMÂNĂ FĂRĂ APĂ ȘI CĂLDURĂ

De asemenea, bărbatul a explicat că problemele sale cu distribuitorul de energie au început încă din decembrie 2020.

„Au început să se acumuleze datorii și apoi (distribuitorul) mi-a tăiat căldura. Ultima dată, am postat pe Facebook și (postarea) a fost distribuită atât de mult încât cineva de la companie m-a contactat și a rezolvat problema. De data aceea am avut noroc, pentru că mi-a fost compensat costul energiei. După aceea, contorul a funcționat până în august”, a spus Darryl.

Bărbatul spune că în dubă este „mai cald decât în apartament”

„Pe 23 august, mi-am plătit din nou cu întreţinerea, dar banii nu au fost înregistraţi. Nu știam despre asta, așa că am plecat la muncă o săptămână. Când m-am întors, am observat că am din nou o datorie. Datoria era de doar 10 lire sterline, dar m-am enervat că din nou nu funcţionează, așa că am decis să nu plătesc”, a declarat el.

Ulterior, bărbatul ar fi încercat să ia legătura cu reprezentanţii firmei pentru a afla ce s-a întâmplat cu banii lui, iar compania i-a transmis că plata a fost înregistrată, deşi pe contorul său scria altceva.

„După aceea, nu am mai auzit nimic de la ei. Am verificat ulterior și ultima reîncărcare fusese în iulie”, a declarat britanicul. Ulterior, el a decis să renunţe la chirie şi să se mute în camioneta sa, unde este „mai cald decât în apartament

Am decis că aș putea la fel de bine să locuiesc în duba mea. Singurul dezavantaj este că trebuie să scap de toată mobila, pe care încă o plătesc, și trebuie să o vând mai ieftin. Totuşi, prefer să fac asta, decât să plătesc pentru depozitare sau să stau într-un apartament fără încălzire. Prefer să locuiesc în duba mea – dar e destul de șocant că, practic, am devenit o persoană fără adăpost din propria iniţiativă”, a spus Darryl.