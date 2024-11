Gheboasă s-a dat peste cap să-i îndeplinească dorința iubitei, așa că… A ”îmblănit-o”!

Se spune că dragostea îmblânzește și cel mai dur om, iar de-a lungul timpului în publicația noastră au apărut tot felul de băieți duri care au devenit ca mielușeii în fața iubirii. Le-am cunoscut latura sensibilă, iar printre ei se numără Ombladon, Uzzi, Sisu și, mai nou, Gheboasă. Despre primii am discutat aici, acum a venit rândul trapperului să lase garda jos și să ne arate, cu sau fără voia lui, cum se comportă atunci când nu știe că este filmat. CANCAN.RO l-a surprins pe Gheboasă în compania partenerei sale. Iată cum se comportă trapperul cu femeia care îi stă alături de 14 ani.

Știți cum se spune că oricât de dur sau puternic ar fi un bărbat, tot are el o slăbiciune. Și, pe a lui Gheboasă o cunoaștem de ceva vreme, căci artistul s-a afișat cu Luiza Maria pe la emisiuni sau pe internet. Sunt împreună din adolescență, dar nu au ajuns nici acum în fața altarului. Cu toate acestea, trapperul o consideră pe Luiza soția lui. Și, odată cu succesul lui venit parcă peste noapte, artistul nu s-a ferit și și-a arătat cu mândrie partenera. Însă, iată cum se comportă artistul când nu știe că este filmat.

Gheboasă a lăsat garda jos și… iată ce gest a făcut față de iubita lui

Zilele trecute, CANCAN.RO l-a surprins pe trapperul Gheboasă, pe numele lui real Gabriel, în timp ce se plimba prin mall alături de partenera lui, Luiza. Îmbrăcați casual și asortați, cei doi au luat la pas magazinele din centrul comercial pentru ca femeia să-și găsească o geacă. Așadar, prima oprire a fost un magazin foarte cunoscut de femei, acolo unde Luiza a început să analizeze cu atenție oferta. În spatele ei era trapperul care nu a ales să se uite de haine pentru el într-un magazin de bărbați, ci i-a stat alături Luizei.

Remarcăm că Luiza Maria s-a uitat la câteva geci, și-a încercat norocul și pe la standul cu reduceri, însă norocul nu i-a surâs. Nu părea deloc decisă, așa că și-a chemat iubitul pentru a se consulta cu el. Dar, se pare că ochiul lui Ghebe, așa cum îi spun prietenii, a fost mai vigilent decât al ei. Spunem asta pentru că prima geacă pe care ea o alesese avea câteva urme de fond de ten. A luat așadar o altă geacă de pe umeraș, a probat-o, însă nici aceasta nu părea să fie pe gustul ei. Însă, Luiza nu renunță ușor, iar Gheboasă are răbdare, așa că următoarea oprire a fost un alt magazin.

Trapperul are răbdare când vine vorba de partenera lui

Gheboasă și Luiza au mers în ritm alert spre un alt magazin care părea mai pe placul femeii. Remarcăm că pe toată perioada plimbării cei doi au ales să nu se țină de mână, ci ea a luat-o puțin înainte. Probabil că era nerăbdătoare să-și găsească ceva nou de îmbrăcat, știți cum sunt femeile! Nici următorul magazin nu a fost cu succes, așa că nu au zăbovit prea mult pe acolo și au intrat în următorul. Și, știți cum se spune că al treilea este cu noroc?! S-a adeverit și de această dată. Astfel, după îndelungi căutări, Luiza și-a găsit blănița perfectă. Nerăbdătoare să vadă cum îi șade, tânăra nu a mai mers la cabinele de probă, ci a preferat să o probeze în magazin. S-a aranjat un pic, apoi a mers către o oglindă pentru a se admira. Oglindă, oglinjoară, cine are cea mai frumoasă blăniță din țară?!

După ce s-a mai admirat puțin, tânăra a primit aprobarea și de la iubitul ei. Astfel, au mers la casă, unde trapperul a dat dovadă că este un domn și i-a plătit blănița iubitei sale. Apoi, cei doi s-au îndreptat către casă. Acestea fiind spuse, am aflat și noi secretul lui Gheboasă și al Luizei pentru o relație fericită care durează deja de 14 ani. Trapperul este atent și are grijă de „soția” lui și, mai ales, are răbdare la cumpărături! Așadar, domnilor, pentru o viață de familie fericită vă recomandăm să le fiți alături partenerelor la cumpărături! Și, dacă încă aveți dubii, vă sfătuim să vedeți mai multe imagini în galeria foto.

