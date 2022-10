Gheorghe Dincă, dezvăluire de ultimă oră: ”Luiza trăiește! Ea o să vă spună adevărul”

Gestul lui Gheorghe Dincă a uimit o lume întreagă. Cu doar câteva zile înainte de a primi sentința, criminalul de la Caracal a trimis o scrisoare către familia Luizei Melencu. Sub pretextul că Luiza trăiește, acesta le cere ajutor din închisoare.

Marți, 11 octombrie 2022, părinții Luizei Melencu au primit scrisoare de 11 pagini din partea lui Gheorghe Dincă. Bărbatul îi sfătuiește să renunțe la avocata Carmen Obârșan și să apeleze la avocatul Alexandrei Măceșanu, astfel vor regreta.

Tribunalul Olt l-a condamnat pe Gheorghe Dincă la pedepse care cumulate însemnau 108 ani de pușcărie, din care ar trebui să execute 30.

„Ieri (n. red. – marți, 11 octombrie 2022) la ora 12:00 a venit poștașul, ne-a dat-o, i-am dat telefon doamnei Obârșanu, i-am spus despre ce e vorba, m-a rugat dumneaei să fac poze și să-i trimit…”, a precizat bunicul Luizei Melencu, Stelian Iordache, pentru „Adevărul”

Gheorghe Dincă, strigăt de disperare din închisoare

„Vă înțeleg supărarea, dar dacă sunteți oameni ce judecați lucrurile după acele probe științifice veți realiza fără nicio ezitare să descoperiți că Luiza dumneavoastră trăiește. Eu mă rog mereu să apară și să vă relateze adevărul Luiza, ca să nu vă mai lăsați influențați de această tâmpită de avocată Obârșanu.

„Oameni buni, numai eu știu prin ce am trecut în 26-07-2019 și câtă bătaie am primit în acea dimineață de la trupele de mascați din Slatina ca să iau asupra mea acele așa-zisele acuzații că eu am omorât fetele. Să dea Dumnezeu să nu treceți prin ce am trecut eu cu acești nebuni.

„Dacă nu o schimbați cu Moldovan veți regreta mai târziu”, a scris Gheorghe Dincă.

Gheorghe Dincă se consideră neîndreptățit și cere să i se facă dreptate. Acesta susține că totul este un scenariu bine pus la punt și, de fapt, cel care le-a răpit pe Luiza și Alexandra este Buță Ștefan, fetele fiind livrate unei rețele de trafic de persoane, în Turcia.

”Să fiu audiat de la început pentru a declara adevărul, să îi putem demasca pe Buță și Petruța și de la ei se vor demasca susținătorii lor”.

„Dacă doriți să luptăm împreună pentru a-I descoperi pe cei vinovați de răpirea fetelor din casa mea vă rog să vă grăbiți a mă susține, verbal, deoarece eu nu am frică de ei. Chiar dacă mor, am aproape 70 de ani. Sunt supărat că sunt acuzat pe nedrept și doresc, câte zile mai am de trăit, să îi desconspir pe acești mafioți care ei se cred mici Dumnezei.

Vă rog să mă ajutați cât mai este timp, pentru că în București au încercat să mă omoare de cinci ori. Dacă o să insistați să vă dau o mână de ajutor în a da mai multe informații despre Buță, am să refuz”, a mai scris Dincă.