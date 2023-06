Gheorghe Dincă, noi dezvăluiri despre Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu. Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, cu tinerele

Noi informații ies la iveală despre Gheorge Dincă! În cadrul unui interviu recent, monstrul din Caracal a susținut că este nevinovat pentru uciderea Alexandrei Măceșanu și a Luizei Melencu, fapte pentru care a fost condamnat definitiv la 30 de ani de închisoare cu executare.

La 4 ani de la comiterea atrocităților, Gheorghe Dincă în vârstă de 70 de ani și-a primit sentința: închisoare pe viață! Prima victimă a monstrului din Caracal a fost Luiza Melencu. Apoi, la doar trei luni de când a batjocorit-o și ucis-o în bătaie pe tânără, individul a făcut o nouă victimă, Alexandra Măceșanu. Cazul său a șocat o țară întreagă, iar despre atrocitățile comise se vorbește chiar și în prezent.

Gheorge Dincă susține că nu a comis crimele

Pentru prima dată, presa a putut discuta cu Gheorghe Dincă față în față. Întrebat unde sunt fetele, monstrul din Caracal a dat vina pe un anume Buță Ștefan, care s-a dovedit a fi un personaj fictiv, după ce a fost căutat în baza de date națională de către anchetatori.

„N-am luat cu japca pe nimeni, n-am făcut nimic. Nu am făcut acele impuse crime. M-au bătut 4 ore trupele SAS. În Turcia sunt (n.red. duse) fetele de acel netrebnic, Buță Ștefan. Eu vreau să fiu condamnat pentru ce am făcut”, a declarat Gheorge Dincă în exclusivitate pentru România TV.

De asemenea, monstrul din Caracal a făcut dezvăluiri despre momentele pe care le-a trăit după ce a fost pus sub acuzare. Gheorghe Dincă susține că nu este vinovat pentru uciderea celor două fete, iar orice încercare a autorităților de a descoperi dovezi este inutilă.

„Eu n-am rețineri și știți ce, eu discut cap coadă și n-am nimic de ascuns. Sunt foarte bine și mulțumesc lui Dumnezeu că mă lasă să mă trezesc dimineața și e valabil pentru toată lumea, nu doar pentru mine. N-are importanță că am împlinit 70 de ani. Prin ce am trecut eu, nu vreau să treacă nimeni.

Sunt Dincă Gheorghe, sunt în 27.05.1953 născut, mi se zice ca poreclă, în Caracal, a lu’ Popicu, am patru copii, am cinci nepoți. Nu știu decât patru nepoți, băieții îi știu, fata nu am apucat să o văd, o nepoată. Și datorită situației create, nu mi-au mai răspuns la telefon, pentru că au vrut să-i introducă în dosar nevinovați, cum și eu sunt nevinovat. Să dea Dumnezeu să nu apuc să mă mișc de aici dacă eu am săvârșit aceste impuse acuzații.

Prin ce am trecut eu nu vreau să treacă nimeni nici 1o minute. Eu nu am luat un deget, o palmă, un pumn, un baston de la nimeni. De la trupele SAS Slatina, numai bocanci și bombeuri, două ore și 45 de minute nu m-am sculat de jos, să prezinte filmarea. Mă filmau trei încontinuu, eram ca melcul așa făcut și îmi apăram decât fața.

Criminaliștii au fost în curte și au cercetat două luni, nu s-a găsit nimic, ce am făcut eu să dispară? Nu se poate ca într-un butoi să ardă și să nu fie afectat, să scoată între 1.500 și 1.800 de grade, oasele să se calcineze și să se distrugă ADN-ul. Eu nu am fost nici specialist, vă spun așa în mare. Am dat de niște nebuni, de nenorociți, îmi asum ce spun, au aruncat în fiecare zi câte o petardă. Într-o zi că le-am mâncat, într-o zi le-am dat la câini, într-o zi le-am traficat pentru organe, într-o zi le-am dus la baza NATO. Ascultați-mă, sunt nevinovat”, a mărturisit Gheorghe Dincă pentru sursa citată.