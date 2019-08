Gheorghe Dincă nu a ucis-o, de fapt, pe Alexandra?! Experimentul cu foc care contrazice TOTUL

Un român a preluat o știre de pe un site din Estonia, unde se arde integral un porc și a făcut comparații cu cazul Caracal, în care criminalul Gheorghe Dincă susține că a ars cadavrul Alexandrei Măceșanu într-un butoi improvizat, folosind drept catalizatori câteva kilograme de vaselină și pastile de carbid. Mihai F. a dezbătut cazul Caracal în lumina experimentului făcut de estonieni.

”Test cu incinerarea unui cadavru de porc.

Priviți toate pozele.

Descriere:

A durat 6 ore. Au fost folosite foarte multe lemne. Au adăugat de 4 ori lemne. Vedeți dimensiunea flăcărilor! Vedeți fumul. Mirosul nu aveti cum, dar e important.

Concluzie: Au rămas totusi bucăți de oase (dar in ce conditii!!)

Întrebări:

Butoiul lui Dincă bate toate crematoriile din lume!!

Alea, trebuie să macine resturile de oase !

La el au rămas doar câțiva dinți și fragmente mici din oase de craniu.

A… da .. si probe ADN!! Temperatura de topire argint, 960 grade C

Corpul uman in crematoriu, 1400. Se gasesc brătările de argint, în cenușă neatinse.

Dar a fost omorâtă dintr-un singur pumn în spate…

Dar a fost tranșată, si au găsit doar 5 ml de sânge!!

Obiectul cu care a tranșat, care sigur are probe ADN pe el, unde e??

Dacă s-a găsit cadavrul rezultă că au motivul să finalizeze ancheta și să nu le mai caute!!! Sistemul a rezolvat rapid problema! Chiar dacă mai e pe undeva în viață, nu o mai caută oficial nimeni pentru că legal e moartă!”, a notat Mihai F. la finalul comparației.