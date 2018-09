Gheorghe „GENU” Soana, unul dintre cei mai apreciați și cunoscuți comentatori sportivi, a murit!

Presa din România este în doliu după ce Gheorghe Soana, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați comentatori sportivi, a încetat din viață luni, 17 septembrie, la vârsta de 73 de ani.

Gheorghe „GENU” Soana s-a nascut la Iasi, pe 11 iunie 1945 si a decedat la Bucuresti, pe 17 septembrie 2018. A fost general roman in rezerva, care a iubit in permanenta sportul, fiind specialist in rugby, box, scrima, gimnastica, handbal, karate traditional si fotbal. A invatat la Scoala Medie nr. 5 „ILIE PINTILIE” Iasi si a studiat apoi sectia de „Artilerie si Rachete” la Academia de Inalte Studii Militare de Comanda si Stat Major.

Dupa iesirea la pensie din armata, in 1995, a lucrat ca redactor sportiv la Radio Romania Iasi, timp de peste 20 ani. A colaborat la ziarul Evenimentul din Iasi, dar si la alte publicatii din Romania. In urma cu cinci ani s-a mutat de la Iasi la Bucuresti, cu intreaga familie, colaborand in continuare la posturile de radio din Capitala. A editat doua carti de sport, ele fiind „Dan Irimiciuc – Muschetarul de bronz” (in 2002) si „55 de ani de rugby la Iasi” (in 2007).

A muncit in presa sportiva din Romania pana in ultimul an de viata, fiind si membru al Asociatiei Presei Sportive din Romania de peste 20 ani. A dus numele Romaniei pe toate meridianele lumii, prin comentariile facute pe calea undelor. Din pacate, o boala necrutatoare l-a invins! Inmormantarea va avea loc la Bucuresti in ziua de joi, 20 septembrie 2018.