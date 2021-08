Gheorghe Marcu, socrul lui Serghei Mizil a murit! Bărbatul reprezenta un nume greu al spionajului românesc

Durere mare în familia lui Serghei Mizil! Gheorghe Marcu, socrul acestuia a decedat luni. Bărbatul a fost un nume greu al spionajului românesc.

Bărbatul a fost unul dintre apropiații lui Ion Mihai Pacepa, adjunctul DIE și consilier personal al „fiului poporului”. Imediat după „dezertarea” lui Pacepa în SUA, el a rămas activ în structurile de informaţii.

„Oamenii adevărați îți sar în ajutor la nevoie, când toți se dau înapoi. Așa a fost socrul meu, General Maior Gheorghe Marcu. Și pentru asta îl vom onora câtă vreme trăim.

Priveghiul are loc astăzi, la Mausoleul Cimitirului Militar Ghencea. Înmormântarea este mâine, la orele 12:00”, a scris Serghei Niculescu Mizil pe Facebook.

De asemenea şi fiica lui Gheorghe Marcu, Cora Niculescu Mizil a transmis un mesaj emoţionant pe reţelele de socializare.

„Cand se termina viata unui om, noi, cei ramasi in urma, facem bilantul. “Ce ramane?” e intrebarea… In cazul de fata, multe lucruri facute pentru tarisoara asta in care traim, lucruri facute fara valva si fara dorinta unei recunoasteri publice si daca mai multi oameni ca el ar trai si s-ar naste poate am avea cu totii sansa de a trai intr-o lume mai buna. Cu multa recunostinta pentru ca ai fost tatal meu si m-ai crescut si m-ai iubit, te conduc pe ultimul drum acum dar te voi iubi mereu!

Priveghiul are loc astazi 23.08.21 la Mausolul din Cimitirul Ghencea Militar 1 ( pe Bd Ghencea) si inmormantarea maine 24.08.21 la ora 12.

Tatal meu General Maior Gheorghe Marcu”, a scris şi Cora Niculescu Mizil, pe Facebook.

