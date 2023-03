Gheorghe Turda continuă seria dezvăluirilor în scandalul cu Constantin Enceanu: „A fost o înscenare prost regizată…”

Scandalul care s-a iscat brusc între Gheorghe Turda și Constantin Enceanu încă nu a fost dat uitării. Cei doi și-au spus vorbe grele, ba chiar au făcut și gesturi necugetate în public la momentul respectiv. Acum, Gheorghe Turda mărturisește că l-a iertat pe Enceanu, iar „războiul” dintre ei nu ar fi fost decât o „înscenare prost regizată”.

Gheorghe Turda, scandal de proporții cu Constantin Enceanu după o emisiune Tv

Invitat în podcastul „Altceva” moderat de Adrian Artene, Gheorghe Turda a făcut dezvăluiri despre scandalul cu Constantin Enceanu. Se pare că totul s-a întâmplat într-o zi cu ghinion, vineri-13, după emisiunea „Rămășag pe folclor”, transmisă în direct de la un hotel din Mangalia.

Artiștii care au fost prezenți în emisiune, au rămas la o cină târzie care s-a transformat ulterior într-un scandal.

Scos din sărite de remarcile făcute de Constantin Enceanu, în timp ce Gheorghe Turda le cânta mesenilor, a aruncat cu un pahar cu apă, victima fiind fina lui Ionuț Dolănescu care s-a ales cu buza spartă. Odată cu trecerea timpului, securea războiului a fost îngropată, însă momentul nu a fost uitat.

„Cea mai mare răsplată pentru Cel de sus este iubirea! I-o arătăm prin fapte! I-am iertat și pe cei care m-au dușmănit și încă mă mai dușmănesc. De curând m-au cam clevetit anumite colege și colegi. I-am iertat. Iar cine iartă, iubește!

Provocator nu de mult a fost un coleg de breaslă (n.r. Constantin Enceanu), l-am și iertat. Nu invoc nimic, nici întâmplarea n-o invoc pentru că a fost o necugetare a lui. A fost o înscenare prost regizată din partea lui!”, a spus Gheorghe Turda în podcastul „Altceva”, cu Adrian Artene.

Gheorghe Turda, despre cum a început întregul conflict

Deși a trecut mai bine de un an de la întâmplarea nefericită, Gheorghe Turda își aduce aminte foarte bine ce s-a întâmplat în ziua respectivă.

La acel moment, artistul nu a negat că a existat un conflict și nici că a aruncat cu paharul cu apă înspre Constantin Enceanu. Artistul neagă, însă, faptul că i-ar fi spart buza finei lui Ionuț Dolănescu.

„După spectacol, am rămas toți la gazda noastră de la hotel, am mâncat de toate, ne-am simțit bine. Eu eram cu organizarea și buna dispoziție și am propus ca mulțumire pentru gazde să fredonăm fiecare câte o strofă.

A început Ionuț Dolănescu, apoi Florica Jinga, Maria Cârneci, el… asta, Enceanu, cum îl cheamă? Penultimul eram eu, am cântat cea mai frumoasă doină din repertoriul meu, doina ardelenilor, la a doua strofă s-a ridicat și mi-a oprit cântărea. A început să urle și să comenteze, de ce cântă Turda?!

M-am enervat, am aruncat cu apă dintr-un pahar, nu l-am lovit. A fost un gest cum a făcut Corneliu Vadim Tudor, bunul meu prieten. Nu e adevărat că am lovit-o pe fina lui Dolănescu”, a spus Gheorghe Turda pentru Starpopular.ro.