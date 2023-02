Ghid cu informații esențiale despre cardul de energie. Cele 27 de aspecte pe care trebuie să le cunoască beneficiarii

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a emis un ghid cu 27 de situații speciale pe care beneficiarii cardurilor de energie trebuie să le cunoască. Iată mai jos, în articol, detaliile.

Aproape 4 milioane de persoane vulnerabile primesc un sprijin din partea guvernului, sub forma cardurilor de energie, pentru plata facturilor. Este vorba despre cele două tranșe a câte 700 de lei. Beneficiarii au început să primească cardurile de energie începând cu data de 1 februarie 2023. De la 20 februarie, se vor efectua plățile pentru facturile curente și restante.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a făcut public un ghid cu 27 de situații speciale pe care beneficiarii acestor carduri le pot întâmpina și pentru care pot găsi răspunsuri.

Iată cele 27 de spețe speciale referitoare la cardurile de energie

1. Ce documente trebuie să prezinte beneficiarul pentru plata facturilor la energie? Trebuie aduse în original?

2. Este posibil ca titularul cardului de energie să emită împuternicire în formă olografă (scrisă de mână) pentru a efectua plăți prin serviciul de mandat poștal. Ce alte documente sunt necesare?

3. Titularul are domiciliul înscris pe cardul de energie care este același cu domiciliul înscris pe factura de energie. Factura este emisă pe un nume diferit, dar locul de consum este același. Cum procedăm?

4. Titularul cardului de energie are domiciliul înscris pe card diferit de domiciliul înscris pe factura emisă de furnizorul de energie. Factura de energie este emisă pe numele beneficiarului de card.

5. Deși am primit cardul în care se menționează adresa de reședință, în fapt locuiesc la adresa de domiciliu și aș dori să plătesc facturile la domiciliu.

6. Titularul cardului de energie locuiește în chirie la o adresă care nu este aceeași cu adresa care este înscrisă în cardul de energie și care este adresa de domiciliu din cartea de identitate. Factura de energie este emisă pentru locul de consum unde locuiește titularul, dar unde nu și-a stabilit reședința. Cum procedăm?

7. Ce se întâmplă în situația în care am primit două carduri de energie pentru același loc de consum?

8. Titularul cardului de energie are locul de consum înscris pe cardul de energie, iar factura de energie conține erori cu privire la locul de consum. Factura de energie este emisă pe numele titularului de card/unuia dintre aceștia. Cum se procedează?

9. Cardul de energie nu a fost emis. Beneficiarul a primit înștiințare că este exclus din lista de beneficiari pe motiv că venitul de eligibilitate pentru a beneficia de sprijin depășește plafonul de 2.000 lei net/membru/locul de consum. Cum se procedează?

10. Titularul cardului de energie are adresa de domiciliu împreună cu alți beneficiari de pe raza unei unități administrativ teritoriale: comună/oraș/municipiu, situație cauzată de faptul că nu există nomenclator stradal, sau că nu este operată adresa de domiciliu în actele de identitate ale beneficiarului de card. Cum procedăm?

11. Titularul cardului de energie are mai multe locuri de consum care au reieșit din verificarea bazelor de date de la evidența populației. Cardul va mai fi emis. Cum se va proceda?

12. Titularul are card de energie emis. În urma verificărilor din bazele de date pentru cea de-a 2-a tranșă acesta figurează la o nouă adresă de domiciliu, respectiv loc de consum. Cum vom proceda în astfel de situații?

13. Titularul sprijinului s-a mutat la o altă adresă. Cardul de energie a fost emis la adresa de domiciliu inițială. Factura este emisă de furnizorul de energie la noua adresă de domiciliu a beneficiarului de sprijin. Cum procedăm?

14. Ce trebuie să facă beneficiarul pentru a achita de la domiciliu factura la energie, prin intermediul poștașului?

15. Care sunt obligațiile oficianților poștali la efectuarea unei plăți prin servicii de mandat poștal?

16. Când și cum se utilizează certificatul de validare a datoriei? Cine îl eliberează? Ce documente sunt necesare pentru eliberarea certificatului?

17. Ce este dovada serviciilor de mandat poștal? Cine o eliberează? La ce este folositor acest document?

18. Cum se pot îndrepta erorile care decurg din neoperarea în evidențele contabile a datoriei beneficiarului sprijinului față de asociația de proprietari/furnizorul de energie?

19. Cum pot deconta facturile pentru cumpărarea lemnelor de foc pe care le-am achitat în numerar?

20. Unde pot suna pentru nelămuriri? Ce informații se pot obține?

21. Cât de vechi pot fi facturile de energie pe care urmează să le plătesc?

22. Care este valabilitatea cardului de energie? Cât timp pot efectua plăți cu cardul de energie?

23. Cum pot vizualiza soldul rămas pe cardul de energie?

24. Pot efectua plăți electronice prin servicii de e-mandat poștal?

25. Ce documente arhivează electronic C.N. POȘTA ROMÂNĂ odată cu efectuarea plăților prin servicii de mandat poștal?

26. Cum se îndreaptă eroarea atunci când sunt returnate ordinele de plată pentru beneficiarii ajutorului de sprijin?

27. Care sunt obligațiile furnizorilor de energie/asociația de proprietari /locatari după primirea banilor?

Răspunsurile pot fi accesate pe site-ul oficial al MIPE, și anume AICI.