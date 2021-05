Gheorghe Dincă, scrisori din închisoare cu o vloggeriță din România. “Am rămas plăcut surprinsă!”

Gheorghe Dincă și Denisa Dinu, o vloggeriță din România, își trimit scrisori. Tânăra a făcut totul public pe o rețea socială, ocazie cu care a prezentat și un plic care să-i susțină afirmațiile.

De fapt, Denisa Dinu i-a scris lui Gheorghe Dincă pentru lucrarea ei de licență, pentru că este student la Psihiatrie Criminalistică şi Ştiinţă Criminalistică. Înainte s-a consultat inclusiv cu avocatul care îl reprezintă pe bărbatul acuzat că ar fi omorât două tinere.

Denisa Dinu a vorbit pe Tik-Tok despre relația pe care o are în prezent cu Gheorghe Dincă, precizând că este mândră că bărbatul îi știe numele complet, dar și adresa. Susține că nu se teme de el și că se bucură pentru această șansă.

“Am rămas plăcut surprinsă”, a mărturisit tânăra.

Acuzat că le-ar fi omorât și violat pe Luiza Melecu și Alexandra Măceșanu

Luiza Melecu și Alexandra Măceșanu sunt cele două fete din Caracal, de 18, respectiv, 15 ani, pe care Gheorghe Dincă le-a răpit și le-a dus la locuința lui. Iar de fete nu s-a mai auzit nimic de atunci. În raportul anchetatorilor scrie că au fost ucise, dar familiile celor două adolescente încă mai cred că ale trăiesc. Își agață speranța de orice amănunt, de orice zvon.

Bunicul Luizei Melencu – Stelian Iordache – spune, acum, că nu a crezut în ceea ce a declarat Dincă de la bun început. Și este convins că acesta nu este criminalul, ci doar parte a unei rețele de trafic de persoane. Bunicul Luizei consideră că Dincă este doar un pion care, practic, plătește fiindcă este ”slab”, iar fetele sunt în străinătate, traficate.

“Nu Gheorghe Dincă le-a omorât pe fete”

“De la început, așa cum am spus de la început, Gheorghe Dincă nu e criminal, nu a omorât pe nimeni, este un traficant de persoane, face parte dintr-o anumită rețea. În această situație, cineva trebuia să plătească, adică cel mai slab: Dincă. Se știa că era chiar monitorizat. Dincă nu le-a omorât pe fete, le-a luat și le-a traficat. Avem convingerea că am fost mințiți, am fost trădați, instituțiile statului, în loc să-și facă datoria, au avut interesul să acopere rețea de traficanți de persoane”, a declarat bunicul Luizei Melencu, Stelian Iordache, informează oltalert.ro.