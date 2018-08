Giani din Las Fierbinți a vorbit pentru prima dată despre boala pe care o are! Drama prin care trece actorul Costantin Diță: „Nasol rău”

Unul dintre cele mai iubite personaje din serialul ”Las Fierbinți” a mărturisit abia acum prin ce an de coșmar a trecut în 2017! Celebrul Giani a văzut moartea cu ochii, din cauza unor accidente, apoi s-a îmbolnăvit fără să știe exact de ce suferă, și, colac peste pupăză, familia lui a mai fost lovită de alte două vești triste.

Actorul Constantin Diță a mărturisit într-un interviu video acordat lui George Buhnici, pe cavaleria.ro, că a plătit destul de mult pentru succesul lui. Anul trecut, de exemplu, a fost unul de coșmar, a povestit acesta.

”Am avut 5 accidente de masină, oameni care au intrat în mine… Am zis că a fost un an mai ciudat. E urât tare. Au fost cinci accidente și multe alte lucruri. Descopăr că mama face cancer, la jumătate anului bunica mea a murit. La final de an fac o chestie complicata… pe piele, un fel de sindrom burn out. Sunt pe revenire acum, lucrurile merg spre bine”, a mărturisit celebrul Giani.

În luna decembrie a anului trecut a circulat știrea că Giani ar fi murit pe patuld e spital. Nimic mai fals, însă starea lui de sănătate era într-adevăr gravă.

”Am tot citit în perioada aia, pentru că nu puteam ieși din casă. A fost sinistru. Am făcut ceva pe piele. Pe tot corpul. M-am panicat foarte tare. Doctorul mi-a zis că echilibrul perfect este așa: 8 ore de somn, 8 ore de muncpă și 8 ore pentru tine”, a mai spus actorul în interviul acordat lui Buhnici.