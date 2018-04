Gianluigi Buffon le-a pus gând rău galacticilor înaintea duelului din sferturile Champions League dintre Juve și Real!

Înaintea manșei tur a dublei din cadrul sferturilor de finală din Champions League între Juventus Torino și Real Madrid, meci care va avea loc în această seară de la ora 21:45, portarul Gianluigi Buffon a declarat că vrea revanșa după ultima finală, pierdută, 1-4 cu Real, „din exces de încredere”.

Nu cu mult timp în urmă, Buffon mărturisea că, dintre toate meciurile pierdute, ar rejuca finala Ligii din 2017. Sorții l-au ascultat și i-au scos din nou în cale pe Real, pentru revanșă. „Mai rău decât la Cardiff nu poate să fie, însă atunci am comis marea eroare de a avea exces de încredere. Ştiu sigur că voi trăi alte câteva nopți mai complicate ca de obicei din cauza lui Cristiano”, a declarat căpitanul lui Juventus, într-un interviu din AS.

Gianluigi Buffon este încrezător în şansa de a elimina campioana Europei. „Ştim că înfruntăm cea mai bună echipă din lume. Are atâta calitate încât un nume sau altul schimbă foarte puțin. Portarul și apărarea adversă au mereu o misiune ingrată. E mai bine că vom juca în dublă manșă, așa am scos Barcelona. Se spune că sunt 50% posibilități să ne calificăm, dar nu-s de acord. Avem ceva șanse, pentru că suntem ambițioși și cu jucători cu multă istorie în spate. Vom fi un adversar complicat, nu știu dacă e invincibil în 180 de minute, trebuie s-o arătăm. Antrenorul se gândește de mult la acest duel”, a declarat Gianluigi Buffon.

Juventus Torino – Real Madrid va avea loc în această seară, de la ora 21:45. Partida va fi transmisă în direct pe ProTV, TV Telekom Sport 1 și Look TV.