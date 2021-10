Gică Popescu, ferm după ce FCSB a cerut oficial amânarea jocului cu Farul: „S-ar crea un precedent periculos!”

Gică Popescu, președintele formației Farul Constanța, a luat atitudine după ce FCSB a cerut astăzi oficial Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) amânarea partdei de duinică de la Ovidiiu cu „rechinii” pe motiv că nu dispune de 13 jucători valizi.

„Eu vreau doar să fie respectat regulamentul. Din ce știu, un meci se poate amâna exclusiv din cauza infectărilor cu COVID-19, nu și din cauza accidentărilor. Noi ne-am pregătit toată săptămâna cu gândul că meciul se va juca, nu ne-am gândit la amânare. Vom respecta orice decizie a LPF, dar vrem ca totul să fie făcut conform regulamentului! Eu cred că s-ar crea un precedent periculos. Restul echipelor ar putea ulterior să amâne oricând un meci, spunând că au zece jucători accidentați. Noi am jucat la începutul sezonului fără cinci jucători care au fost convocați la Jocurile Olimpice, iar pe lângă aceștia am avut și patru accidentați. Vrem doar să fie respectat regulamentul, nimic mai mult! Regulamentul trebuie să fie același pentru toată lumea. Și noi am trecut la un moment dat pe foaie patru juniori pentru a completa lotul. Din acest motiv există Lista A, Lista B… Mă repet, vrem doar să fie respectat regulamentul”, a declarat Gică Popescu, pentru Digi Sport.

FCSB susține faptul că are 15 jucători indisponibili și nu poate prezenta o echipă de start la partida cu dobrogenii de duminică.

Valentin Crețu, Iulian Cristea, Sorin Șerban, Răzvan Oaidă, Andrei Cordea, Valentin Gheorghe și Octavian Popescu au ieşit pozitiv la testele Covid-19, în timp ce Ionuț Panțîru, Adrian Șut, Ovidiu Popescu, Constantin Budescu, Florinel Coman, Ivan Mamut, Geroge Miron și Florin Tănase sunt accidentaţi. Dintre toți jucătorii cu probleme medicale doar ultimii doi au șanse de a fi recuperați până la ora jocului de duminică.