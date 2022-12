Gigi Becali a luat foc după ultima ofertă primită pentru un jucător: “Poți să mă faci cioban, dar nu găinar! E gunoi să-l dau în rate?”

Gigi Becali, patronul de la FCSB, a dezvăluit că a avut o ofertă de 550.000 de euro pentru Ianis Stoica, fotbalist ajuns, între timp, la echipa a doua. Milionarul s-a simțit, însă, jignit de propunere, astfel că a refuzat-o fără niciun regret.

Gigi Becali susține că echipa care îl dorea pe Ianis Stoica dorea să plătească suma de transfer în trei rate, lucru de neacceptat pentru milionar.

“Ianis Stoica e la echipa la doua. Pentru el am primit o ofertă de 550.000 de euro. Au zis că dau banii in 3 rate. «Bă, sunteți nebuni? E un gunoi să îl las să plece in rate? Ce sunt mă, găinar? Am oi, poți să mă faci cioban, dar nu găinar». Vorbim de 550.000 de euro în rate. Ianis e acum la echipa a doua. Sunt 8 jucători la echipa a doua, vor juca în cupă. Nu vor juca titularii. Îi vom da ocazia lui Iftime să câștige și el, să bea o șampanie”, a declarat Gigi Becali.

În noiembrie, Gigi Becali a anunțat că l-a împrumutat pe Ianis Stoica la U Cluj

În sezonul trecut, Ianis Stoica a fost un jucător important pentru FCSB, însă, în actuala ediție, în special după ce Nicolae Dică a venit la echipă, mijlocașul a intrat într-un con de umbră. De altfel, luna trecută, Gigi Becali anunța că l-a cedat pe internaționalul de tineret la U Cluj, sub formă de împrumut.

“Pe Ianis Stoica l-am dat la Cluj. E bine să joace, n-avea loc. Îi avem pe Omrani, pe Compagno, pe Miculescu, pe care eu îl văd mai mult ca atacant. Atunci, am zis că e mai bine să îl las pe Ianis să joace”, a declarat Gigi Becali la Pro Arena.