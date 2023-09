Gigi Becali a pus „tunurile” pe Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA). Multimilionarul compară forul condus de Kyros Vassaras cu filmele de mafioți și îl indică pe Istvan Kovas pentu prestațiile pe care le are la partidele din SuperLiga.

În partida CFR Cluj – Petrolul 1-0, Istvan Kovas a refuzat să acorde două lovituri de pedeapsă pentru prahoveni, lucru care l-a scos din sărite pe Gigi Becali. De altfel, FCSB și alte cluburi iau în calcul să-i facă plângere penală arbitrului originar din Carei.

“Neluțu Varga e om cuminte, nu se bagă el, să se bage să răspundă, e cuminte. Eu nu cred că are vină Varga, ce se întâmplă acolo e alt fenomen și nu cred că el face. Este acolo o chestiune de rădăcină veche care greu se poate tăia și smulge rădăcina aia. Nu pot să spun ceva ce nu știu, eu doar atâta știu, că văd două lovituri de la 11 metri.

Toată lumea s-a lămurit și a spus totul despre Kovacs. Totul au spus despre arbitrajul. Am fost și eu naș, de toate am făcut în viața asta. Îmi e și rușine de păcatele pe care le-am făcut în viață, de cele lumești nu îmi e rușine, mă mândresc cu ele. Dar ca păcate în fața lui Dumnezeu îmi e rușine.

Îți spun ceva, îți dau cuvântul meu de onoare, am umblat cu tot felul de oameni, nu am făcut eu ceva, dar pe la distracții ne întâlneam. Dar cum să fii om să mai ieși în stradă sau să apari tu pe terenul de fotbal să te numești Kovacs și să apari. Cum să faci așa ceva? Trebuie să zică, că îmi dau demisia, să merg la biserică”, a declarat Gigi Becali.

Gigi Becali nu este singurul patron de club din România care crede că între Istvan Kovacs și CFR Cluj ar exista o înțelegere.

“Să mă ierte lumea toată. Așa ceva? Nu ai ce să mai cauți pe un teren de iarbă. Ce cauți acolo? Până și iarba ai batjocorit-o. Vassaras, vreți să vă spun ceva? De ce l-a dat? Dar știm noi ce influențe au ei? Nu putem să știm. E ceva ce noi nu știm. Dacă am ști, cred că e de film, e de filme cu mafioți.

Dacă am ști ce fac ei, cum fac ei. Alta e să avantajezi o echipă și îi spui după că n-am putut, dar alta e ca doi de 11 metri clare ca lumina zilei să nu le dai. Asta e prea de tot, e culmea obrăzniciei, culmea tupeului, culmea obrăzniciei, culmea la tot ce vrei. E ceva ce nu înțelegem.

Nu știm ce. E cu filme de mafioți, la ce s-a întâmplat cam așa e. A mai fost o dată, parcă tot cu el. Era Tănase în careu, se pregătea să dea la poartă și i-a dat unul în picior și a dat fault în atac. Parcă tot el a fost. Și el a zis că e fault în atac, că a făcut contact cu fundașul”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.