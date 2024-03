Gigi Becali, amendat de UEFA după ce a recunoscut că a jucat la pariuri! Câţi bani are de plătit

Gigi Becali a fost sancționat dur de UEFA, după ce a comis-o lată! Latifundiarul din Pipera a recunoscut că a pus la pariuri o sumă frumușică, anul trecut, când echipa lui urma să-i întâlnească pe danezi, în turul trei al calificărilor pentru grupele Conference League. Concret, FCSB s-a „duelat” cu FC Nordsjelland, iar scorul a fost 0-2 la general. Ce a decis forul european în privința patronului FCSB, după dezvăluirile controversate făcute de acesta?

Gigi Becali trebuie să scoată din buzunar bani frumoși, după ce a dat-o în bară anul trecut, pe vremea când FCSB juca „dubla” cu FC Nordsjelland, care s-a încheiat cu scorul de 0-2 la general. La acea vreme, omul de afaceri spunea în spațiul public că a pus la bătaie suma de 20.000 de euro. Concret, latifundiarul din Pipera a pariat acești bani pe faptul că FCSB îi va învinge pe danezi și se va califica.

Timp de șase luni, forul european a analizat declarațiile lui controversate și a luat o decizie. UEFA a decis să-l amendeze pe Becali cu suma de 30.000 de euro, notează Fanatik. Milionarul a fost sancționat pentru ”participarea la activități de pariuri legate de un meci din competițiile UEFA”, mai scrie sursa menționată.

Gigi Becali a băgat la pariuri 20.000 de euro pe meciul din Danemarca, atunci când FCSB avea cotă 5 la calificare. Milionarul spunea, la acea vreme, că a pariat în prima repriză, la scorul de 0-0.

„Am pierdut 20.000 de euro, am pus un pariu. Am vorbit cu cineva și a zis că e cotă 7. Cică dacă e calificare, iei de 7 ori mai mult. I-am zis să îmi pună 50.000 de la el. Paria pentru mine. Ne cunoaștem. Mi-a zis că nu poate 50.000, că se poate maxim 20.000. Am pus 20.000 că ne calificăm. Nu am pariat eu. Nu ai voie să pariezi în România, când consideri că se fac aranjamente.

Dar dacă pariezi pe meciuri europene, nu se pune. Ce, puteam să fac aranjament ca să câștig? Nu am voie să pariez? Nu e moral să pun pe echipa mea? Dacă pariez că pierd, artunci nu e bine. Dar dacă pariez că bat, nu am treabă. Ce, eu nu am voie să mă distrez?

Orice om are dreptul să se distreze. E un joc ăsta. Nu e o chestiune de patimă, să pun 700.000, 1 milion. Dacă fac o obișnuință, da, dar așa, 20.000 e puțin. Apoi scăzuse cota când am pus eu, era 5. Am pus după ce am avut noi ocaziile prin Coman”, spunea atunci Gigi Becali.