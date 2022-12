Gigi Becali, cu lacrimi în ochi, de Sfântul Andrei: “Am mai fost o dată, acum 15 ani” Unde s-a recules milionarul

Gigi Becali (64 de ani) a fost prezent, pe 30 noiembrie, la pelerinajul de la peștera Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României.

Pelerinajul a avut loc în localitatea Ion Corvin. Gigi Becali a ținut să participe la eveniment, fiind un credincios declarat. La final, a dezvăluit cum a hotărât să se deplaseze în Dobrogea.

“Am venit azi la Peştera Sfântului Andrei. Nu aveam de gând, dar aseară am văzut la televizor un călugăr bătrân la peşteră şi mi-am închipuit cum acum 2000 de ani Sfântul Apostol Andrei a fost pe meleagurile astea. Am mai fost o dată, acum 15 ani, şi am zis de ce să nu mă duc puţin din nou? Să calc pe sfinţenie, pe unde Sfântul Andrei a călcat”, a spus Gigi Becali, potrivit wowbiz.ro.

Când se va călugări Gigi Becali. “În primul rând, trebuie să am acordul familiei!”

Imaginile nu trebuie, însă, să surprindă pe nimeni. Gigi Becali nu a ascuns niciodată faptul că este hotărât să se călugărească, după ce va lăsa totul în ordine, iar familia lui nu va avea nicio grijă.

“Da, vreau să mă călugăresc, dar nu mai vreau să vorbesc despre asta. Nu vrea familia să mai vorbesc despre asta. Dar nu este decizie, e gând, intenție… Decizia e altceva, gândul e altceva… În primul rând, trebuie să am acordul familiei. Nu acum, tată, nu se pune problema în următorii ani. Peste 10-15 ani, aș vrea să las totul în regulă și să mă duc acolo. E un loc frumos, liniștit. Și aș vrea să stau de vorbă cu oamenii… Ce vreau este greu, dar nu imposibil”, a mărturisit, în urmă cu mai multe luni, Gigi Becali.