Gigi Becali, decis să iasă din fotbal după ce Burleanu a câștigat un nou mandat la FRF: „Nu mă mai implic!”

Nemulțumit de rezultatul alegerilor de la FRF și pentru că fotbalul românesc a ajuns să fie condus de fotbalul feminine,de futsal, AJF-uri și liga a III-a, Gigi Becali, finanțatorul FCSB a anunțat că nu va mai investi în fotbal și se va retrage din fenomen.

„Nu mă mai implic, nu mai am niciun fel de tangență. Vasile Geambazi va lua cheile de la mine. Atât timp cât se întâmplă ce se întâmplă în fotbal, când e votat un om ca Burleanu, eu nu mai am de-a face. Am luat această hotărâre. Mâine apare comunicatul. Clubul va trimite la Federație și la Ligă hotărârea mea, ca să nu mai fiu considerat factor de decizie la Steaua.

Asta am decis, după ce a ieșit Burleanu președinte. Dacă vreți este și un protest, dacă ne comandă fotbalul feminin și futsalul… Nu mai vreau să mă pronunț și să fac păcate. Un lucru este clar. E clar că Burleanu a avut sprijin. Eu spun ce am citit. E clar că s-a folosit și de funcție. Uite că și la fotbal vă controlăm. Ca să ne demonstreze că ne controlează în toate domeniile de activitate, uite vă pun și șef la FRF. Mă retrag, de ce? Că ei pot spune așa, treci la Comisii, te depunctăm. Uite că nu poți, m-am retras. Eu nu mai sunt la Steaua, e familia mea. Nu mai finanțez, nu mai am nicio legătură. Este oficial. M-am retras, ca să pot spune ce vreau eu. Ei vor să pună pumnul în gură”, a declarat Gigi Becali, finanțatorul FCSB.

În vârstă de 33 de ani, Burleanu a fost votat de 168 dintre cei 254 de membri afiliaţi prezenţi la Adunarea Generală de alegeri desfăşurată la Casa Fotbalului.

Principalul său contracandidat, Ionuţ Lupescu, component al „Generaţiei de Aur” şi cu un puternic sprijin politic al lui Liviu Dragnea, a obţinut doar 78 dintre voturile preşedinţilor de cluburi şi ai Asociaţiilor Judeţene de Fotbal din țară.