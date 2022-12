Gigi Becali ia, din nou, în calcul să se retragă de la FCSB. “Dacă Hristos îmi va da semne...” + “I-o dau lui Talpan!”

Gigi Becali ia, din nou, în calcul să se retragă de la FCSB. Latifundiarul din Pipera a dezvăluit că, în lunile următoare, va decide dacă va mai investi sau nu la clubul roș-albastru. Totul depinde de “semnele” pe care ar urma să le primească de la Iisus Hristos.

Mai exact, Gigi Becali a anunțat că va abandona FCSB-ul în cazul în care roș-albaștrii nu vor accede în grupele Europa League sau Conference League. Este dispus să-i vândă clubul inclusiv “dușmanului” său de moarte, Florin Talpan.

“Dacă Hristos îmi va da semne… adică ce înseamnă semne? Că stau la plutire, adică mă duc la anul în Europa League sau Conference League, mai iau câteva milioane, mai vând ceva, nu mă retrag. Dar dacă nu mă duc nici în Europa League, nici în Conference League, nu vând niciun jucător, atunci o abandonez. Vând pe puțin, pe nepuțin, și i-o dau lui Talpan. Asta voi face cu siguranță. Dar dacă îmi dă Domnul 7-8 milioane de euro, apoi mă ia de pe locul 14 și mă duce pe locul trei și ia CFR gol în ultimul minut, dacă-mi dă slavă și câștig campionatul, pentru că așa se preconiează, atunci pofta păcătoșilor va pieri, toți dușmanii se vor topi”, a spus Gigi Becali.

Gigi Becali nu este surprins de decizia lui Mihai Rotaru: “E băiat deștept”

Declarațiile lui Gigi Becali vin în contextul în care Mihai Rotaru și-a anunțat plecarea de la Universitatea Craiova la finalul acestui sezon. Latifundiarul din Pipera nu este deloc surprins de decizia rivalului său din SuperLiga.

“El nu este dușmanul meu. Într-un fel, este. Nu declarat, înrăit, dar este. Eu îi numesc dușmani, metaforic, pe cei care sunt împotriva mea la fotbal. Atunci și Craiova este dușman. Voi spuneți că se retrage. Păi, ce să facă omul? Am înțeles că are 15-20 de milioane pagubă. Este idiot? Bă, Rotaru e băiat deștept, nu-și bate joc de familia și banii lui. A încercat omul. Și așa a făcut minuni până acum, că nu a intrat în faliment. A mai vândut jucători, dar acum nu mai are ce să vândă. Zice: «Stai, mă, sunt idiot? Dau banii mei la fotbal? Și ce câștig?» Atunci omul normal că se retrage. Cum am zis și eu că mă voi retrage, dacă nu-mi dă Domnul semne”, a spus Gigi Becali, la Pro Arena.