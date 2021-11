Gigi Becali, mărturisiri cutremurătoare despre moartea lui Petrică Mîțu Stoian „Nu a murit din cauza terapiei cu oxigen hiperbaric”

Gigi Becali a mărturisit că știe motivele reale ale morții lui Petrică Mîțu Stoian, care sunt altele decât cele dezvăluite public. De asemenea,latifundiarul din Pipera amenționat că nu va da detalii despre ce știe.

Gigi Becali a precizat, în emisiunea moderată de Victor Ciutacu, că are informaţii potrivit cărora decesul interpretului mehedinţean nu s-a produs din cauza tratamentului cu oxigen hiperbaric.

„Mîţu Stoian nu a murit de hiperbară, ci de altceva. Nu pot spune mai multe, gata. Nu a murit din cauză că a intrat în camera hiperbară. Nu pot să vă zic mai multe, puteau să vă zică oamenii care mi-au spus şi mie. Dar nu are nicio legătură cu clinica. Nu are rost să discutăm. El nu a murit din cauză la hiperbară. Şi eu în clinica mea am cameră hiperbară”, a precizat Becali.

Întrebat de moderator dacă va oferi informaţii anchetatorilor în cazul în care va fi căutat de aceştia, Becali a răspuns că nu le va furniza informaţii.

„Le zic că nu mai ţin minte, că altfel aş implica şi alte persoane”, a spus afaceristul.

Maria Tărchilă, sora artistului, susține că autopsia a dezvăluit că plămânii lui Mîțu Stoian aveau o nuanță maro, ca urmare a tratamentului post-COVID cu oxigen hiperbaric.

„Nu erau afectați plămânii. După autopsie, plămânii lui erau maro, nu roz, așa cum sunt ai oricărei persoane, chiar și după ce moare. Înseamnă că i s-au ars acolo, în cabina respectivă, la clinică”, a spus sora lui Petrică Mîțu Stoian.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Reşiţa au deschis dosar penal în cazul morţii artistului mehedinţean și fac cercetări pentru ucidere din culpă.