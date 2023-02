Gigi Becali, omagiat de Dan Puric: “Are suflet de aur! Mi-a dat 11.000 de euro pentru…”

Dan Puric are numai cuvinte de laudă la adresa lui Gigi Becali. Actorul este conștient că latifundiarul din Pipera are un caracter mai dificil, însă susține că are un suflet de aur.

Dan Puric și-a amintit că Gigi Becali s-a oferit să ajute multe persoane, în special în perioada în care averea îi era pusă sub sechestru. De altfel, milionarul este cunoscut pentru actele de caritate pe care le-a făcut de-a lungul timpului.

“Gigi este admirabil! Așa cum este el. M-am certat cu el pentru că este expansiv și incontrolabil. Are un suflet de aur omul ăsta. Ultima dată am făcut o conferință ca să ajut o fată care era oarbă. Am strâns 6.000 de euro, biserica vreo 4.000. Și i-am dat un telefon. ‘Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem’. Și mi-a dat 11.000 de euro, deși avea averea sechestrată și îl urmăresc haimanelele astea. El a făcut mănăstiri. Numai eu știu câte pensionare a ajutat!”, a spus Dan Puric.

L-a întâlnit la închisoare pe Gigi Becali

Dan Puric a mai dezvăluit că Gigi Becali, cât s-a aflat în arest, și-a transformat celula într-un adevărat altar. Pe actor nu-l interesează că patronul FCSB-ului a făcut închisoare, el judecă fiecare om după fapte.

“Am ținut un discurs la pușcăriași. După m-au controlat, zice unu’: ‘Să trăiți, maestre! Noi vă respectăm, dar aveți două minute să stați cu deținutul Becali’. Era un polițist mai tâmpit. ‘Gigi, repede că avem doar două minute’. ‘Cine ți-a zis, mă? Ăsta toată viața stă cu mine aici. E prietenul meu!’. Eu am înnebunit! Am crezut că zice de mine. El avea cărți, icoane. Era universul lui… Eu judec omul după fapte, după roadele lui. Câți oameni au averea lui Gigi și nu dau nimic? Câți? E țara plină de securiști cu bani! Niște nenorociți care nu dau nimic”, a mai spus actorul.

Cum a făcut avere Gigi Becali

Gigi Becali este patronul FCSB-ului și unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din România. După Revoluție, grație unui împrumut luat de la Gică Hagi și banilor pe care i-a moștenit, a început să importe din Turcia, cu ajutorul unor TIR-uri, blugi, țigări și săpun. Apoi s-a axat pe imobiliare. A cumpărat pământ și l-a vândut la super-preț, câștigându-și supranumele de „latifundiar din Pipera”.