Gigi Becali: „Pe Rudar îi bătea și CSA Steaua!”

Finațatorul FCSB, Gigi Becali a declarat după victoria din meciul cu Rudar Velenje, scor 4-0, din anșșa secundă a turului doi al Europa League că nu și-a pus niciun moment problema că roș-albaștrii nu vor câștiga lejer disputa.

Gigi Becali a ținut să-I ironizeze pe adversari și a spus că aceștia ar fi fost depășiți chiar și de o echipă de liga a IV-a, afirmând că împotriva acestei formaţii putea fi folosită „echipa a doua a FCSB, CSA Steaua”.

„Hajduk Split e altceva, nu e aceeaşi echipă cu asta. Cu asta de azi puteam să folosesc echipa a doua a FCSB, pe CSA, şi îi bătea. Echipa asta peste un an, doi va fi mare, pentru că trebuie să ne batem cu ăia mari. Moruţan o să vedem cât costă, eu am încredere în tot ce am spus şi în Florinel Coman. De Florinel a spus Hagi că e vârf, dar trebuie să-l mai vedem şi cu echipe care joacă fotbal. Cu o echipă care se apără e mai greu să joace vârf, pentru că intră în contact cu adversarul şi n-are forţă. Nu am fost supărat pe Coman, el trebuie să muncească, pentru că am nevoie să iau mulţi bani pe el. Moruţan are talent, cred mult în el”, a declarat Gigi Becali după meci.

Vicecampioana României, FCSB a învins formaţia slovenă NK Rudar Velenje cu scorul de 4-0 (1-0), într-o partidă disputată pe Arena Naţională din Capitală, şi s-a calificat în turul III preliminar al Ligii Europa, în care va întâlni echipa Hajduk Split, formație la care evoluează și fostul dinamovist lui Steliano Filip.

Pe Arena Naţională, golurile au fost marcate de Tănase (minutul 22 – pen.), Moruţan (minutul 49), Coman (minutul 68) şi Daniel Benzar (minutul 90+3).

În turul III preliminar al Ligii Europa, FCSB va întâlni Hajduk Split la 9 august, în deplasare, şi 16 august, la Bucureşti. Aseară, Hajduk Split, fără Steliano Filip în lot, a trecut de turul II preliminar de echipa bulgară Slavia Sofia, scor 1-0 în prima manşă şi 3-2, în deplasare, în meciul retur.