Gigi Becali rămâne fără un rival în Super Liga! Cine este milionarul care se retrage din fotbal. “E băiat deștept, nu-și bate joc de bani”

Mihai Rotaru și-a anunțat plecarea de la Universitatea Craiova la finalul acestui sezon, iar Gigi Becali nu este deloc surprins de decizia omului de afaceri. Patronul de la FCSB îl înțelege perfect pe rivalul său, a cărui principală grijă este să nu piardă banii familiei în fotbal.

Gigi Becali a dezvăluit, totodată, că Mihai Rotaru a pierdut o sumă fabuloasă în cei zece ani de când este principalul acționar al Universității Craiova.

“El nu este dușmanul meu. Într-un fel, este. Nu declarat, înrăit, dar este. Eu îi numesc dușmani, metaforic, pe cei care sunt împotriva mea la fotbal. Atunci și Craiova este dușman. Voi spuneți că se retrage. Păi, ce să facă omul? Am înțeles că are 15-20 de milioane pagubă. Este idiot? Bă, Rotaru e băiat deștept, nu-și bate joc de familia și banii lui. A încercat omul. Și așa a făcut minuni până acum, că nu a intrat în faliment. A mai vândut jucători, dar acum nu mai are ce să vândă. Zice: «Stai, mă, sunt idiot? Dau banii mei la fotbal? Și ce câștig?» Atunci omul normal că se retrage. Cum am zis și eu că mă voi retrage, dacă nu-mi dă Domnul semne”, a spus Gigi Becali, la Pro Arena.

Mihai Rotaru şi-a vândut afacerile din zona Olteniei

Mihai Rotaru şi-a dorit, totodată, să se retragă cu totul din mediul de afaceri şi şi-a vândut business-urile din zona Olteniei, majoritatea în domeniul agriculturii, unui om de afaceri din Bulgaria.

De altfel, Mihai Rotaru a confirmat în câteva rânduri, în ultima vreme, intenţia de a se retrage de la Universitatea Craiova.

“După zece ani de mină, pot să mă pensionez. La un club cu pretenții, să reziști emoțional, ai două variante: fie ești sociopat, nu îți pasă de ce se întâmplă în jurul tau, nu îți pasă de suporteri, fie ai atât de mulți bani încât nu îți mai pasă și, pentru tine 10 milioane de euro sunt doar bani de țigări”, spunea Mihai Rotaru.