Gigi Mulțescu tremură pentru calificarea în play-off: „E un moment greu!”

Gigi Mulțescu, antrenorul principal al formației Astra Giurgiu, a declarat după înfrângerea cu Universitatea Craiova, scor 3-0, că este îngrijorat că echipa sa ar putea rata play-off-ul.

„E un moment greu, o perioadă cu adversari dificili. Avem și probleme la mijloc, a trebuit să fac improvizații pentru acest meci. Noi am avut mai multe faze de poartă, puteam primi un penalty, dar puteam rămâne fără Alibec la început. În repriza a doua am dominat, după ce am schimbat, dar ne-au prins pe contraatac. Lucrurile sunt foarte complicate, echipele sunt foarte adunate în clasament, iar locul nostru în play-off este nesigur. Alibec nu a fost nervos, nu a ajuns la minge, a calculat greșit și și-a retras târziu piciorul. A greșit, da, putea primi roșu, dar puteam să primim și un penalty. Ne va lipsi foarte mult în meciul cu FCSB, este jucătorul nostru cel mai valoros, dar vom încerca să-l înlocuim”, a declarat antrenorul Astrei, Gigi Mulțescu.

Universitatea Craiova a urcat pe locul 2 în Liga I după victoria la scor de neprezentare 3-0 (1-0) pe care a obținut-o pe terenul formației Astra Giurgiu.

Alexandru Mitriţă a deschis scorul în minutul 38 şi i-a dedicat golul lui Ilie Balaci.

Golgheterul oltenilor a reuşit şi un assist pasându-i perfect lui Alexandru Cicâldău, care a marcat primul său gol pentru Universitatea în minutul 62.

Atacantul bosniac Elvir Koljic a înscris cel de-al şaptelea său gol pentru Craiova în tot atâtea meciuri în minutul 72 stabilind scorul final al confruntării de la Giurgiu.

Echipa antrenată de Devis Mangia a câştigat cu 3-0 şi a acumulat 22 de puncte, cu două mai mult decât Astra. Oltenii sunt pe locul 2 la distanță de un punct față de liderul CFR Cluj.