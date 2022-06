Gigi, show total la prezentarea lui Dawa: „Salariu e cât a vrut el și are clauză de reziliere de 20 de milioane de euro!”

Gigi Becali l-a prezentat astăzi pe Joyskim Dawa. Fundașul camerunez a semnat un contract valabil două sezoane cu FCSB, cu opțiunea de a prelungi pe încă trei ani. Venit în șlapi la conferința de presă, finanțatorul FCSB a anunțat că i-a pus o clauză de 20 milioane de euro.

„Dawa a semnat cu FCSB pentru două sezoane plus trei. Suma de transferuri o știți de la Iftime (n.r. 300 mii de euro +50.000 dacă FCSB intră în grupele Conference League. Salariu e cât a vrut el și are clauză de reziliere de 20 de milioane de euro. Am scris că vreau să iau 20 de milioane pe el. Tavi Popescu face 50, 100 de milioane de euro. El are încredere și gata. Am avut o convenție cu Rotaru. Dacă el vrea un jucător, eu nu mă bag. Eu am vrut să îl iau de mult. M-a sunat și a zis că are o convenție, au negociat ce au negociat, am stat trei săptămâni, i-a dat Botoșani ultimatum, eu i-am spus că nu mă bag. Într-o seară m-a sunat finul meu care mi-a spus că impresarul lui Dawa negociază cu CFR și am zis că mai bine îl iau eu decât să îl ia CFR. La 11- 12 noaptea am semnat, am semnat pe loc”, a declarat Gigi Becali la prezentarea lui Joyskim Dawa.

La FCSB, camerunezul va încasa un salariu lunar în valoare de 12.000 de euro, cu 8.000 de euro mai mult decât avea la FC Botoșani. Cotat de site-urile de specialitate la 650.000 de euro, Dawa a ajuns la Botoșani în august 2021. În sezonul recent încheiat a jucat în 34 de meciuri, în toate competițiile, trecându-și în cont patru goluri și o pasă de gol.

Dawa devine al 9-lea fotbalist care pleacă de la FC Botoșani la FCSB, după Răzvan Oaidă, Andrei Miron, Olimpiu Moruțan, Denis Haruț, Malcom Edjouma, Mihai Roman, Cătălin Golofca și Aris Soiledis.