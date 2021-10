Gina Pistol și-a luat fiica și-a plecat din casa lui Smiley. Prezentatoarea de la Antena 1 s-a mutat într-un apartament

Gina Pistol s-a mutat din vila lui Smiley într-un apartament micuț din București. Se pare că se fac renovări la casa din Cernica, iar prezentatoarea și fetița nu pot locui acolo în timpul reconstrucției.

Casa are living, bucătărie deschisă, trei dormitoare, trei băi și garaj. Locuința, în valoare de 300.000 de euro, aparține artistului și a cumpărat-o în urmă cu 10 ani, iar acum cuplul a decis să o renoveze, în așa fel încât să fie mai potrivită familiei.

Cei doi au angajat o echipă de muncitori, iar lucrările deja au început. Pentru că gălăgia și praful care se face în urma demolării ar putea să o deranjeze pe micuța sa, Gina Pistol a luat decizia de a se muta într-un apartament până când renovarea va fi gata.

„E atât de aiurea să te muți pe vremea asta cu tot cu copil, cu pisică, de la casă într-un apartament micuț. Practic mi-am luat doar câteva lucruri la mine. Vă dați seama, ce să nu-i iei copilului? Că practic te gândești că ai nevoie de tot. Sperăm să le terminăm cât mai repede, să ne întoarcem la casă, că sunt pereții atât de subțiri la bloc, nici apă nu pot să beau noaptea după ce a adoarme fii-mea, că se aude tot”, a mărturisit Gina Pistol pe Instagram.

Gina Pistol nu se simte bine în ultima perioadă

Gina Pistol a declarat că nu mai are energie în ultima perioadă și că are dureri dese de cap.

„Eu de la o vreme sunt fără energie, nu numai fizic, ci și psihic. Am așa o stare de «chefless». Abia mă trezesc noaptea, de foarte multe de ori, de altfel, să o hrănesc pe fiică-mea. Abia ies din casă să mă duc să cumpăr ce mai e nevoie sau să mă duc la casă să văd cum sunt lucrările”, a mai povestit.

„Ideea este că nu știu ce să fac ca să am o altă stare. Nici vremea de afară nu mă ajută. Mă mai lupt și cu o durere de cap de ceva vreme. Am durerea de cap pentru că nu dorm într-o poziție bună, am probleme cu cervicala și de acolo mi se trage tot. Dacă ați folosit sau folosiți vreo pernă care ajută problema asta, recomandați-mi, vă rog! Nu mai rezist cu durerea asta de cap, mă doare în valuri. Am momente când nu mă doare, dar și când vine valul de durere îmi vine să-mi plâng de milă. Abia aștept să vină primăvara”, a continuat ea.

