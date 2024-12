Gina Pistol, soția lui Smiley, se sacrifică de sărbători: „Rămân singură cu fiica acasă”

Sfârșitul anului 2024 se apropie, iar toți românii își fac planul pentru un început de an alături de persoanele dragi. Cu toate astea, Gina Pistol a mărturisit că va începe anul 2025 singură. Ce s-a întâmplat? Citește articolul pentru a afla motivul!

Este bine cunoscut faptul ca artiștii au un program foarte încărcat, mai ales în perioada sărbătorilor. Bineînțeles că în această situație se află și Smiley, unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți artiști din țara noastră. Prin urmare, la fel ca în ultimii ani, frumoasa blondină va intra în noul an fără partenerul ei de viață.

Smiley va concerta în noaptea dintre ani, iar prezentatoarea TV va intra în anul 2025, acasă, alături de micuța Josephine.

„De Revelion nu știu unde are Andrei (n.r. Smiley) treabă. Va cânta. Este al treilea an, sau al patrulea an, în care rămân singură cu fiica acasă, pentru că nu o pot scoate din programul ei, din rutina ei, cu somnul. După care o să plecăm și noi într-o binemeritată vacanță și cam atât.”, a spus Gina Pistol pentru Fanatik.ro.