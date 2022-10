„Giuleștenii” înving Hermannstadt și pun presiune pe Farul!

Rapid a învins FC Hermannstadt cu scorul de 2-0 (0-0), la Mediaş, într-un meci contând pentru etapa a 14-a a SuperLigii.

Soarta confruntării a fost decisă în al doilea mitan. Belgianul Xian Emmers (min.75), a marcat spectaculos, cu călcâiul, la pasa lui Alexandru Ioniţă II, pentru 1-0, după care Dragoş Grigore (78) a marcat cu capul, în urma unui corner.

„Meciul de astăzi a fost pe un teren greu, pentru ambele echipe, dar noi suntem un pic dezavantajați, pentru că suntem o echipă de posesie. În multe momente am lăsat acest joc și am aplicat un joc de luptă. Până la urmă s-a terminat bine, știam că o să vină golul. Am dominat tot meciul, Hermannstadt s-a bazat doar pe contraatac și asta am înțeles-o din primul minut. Atacă foarte bine spațiile, dar am controlat meciul și cred că este o victorie meritată. A fost un meci exact așa cum ne așteptam, cu noi la timonă, cu ei care se închid și așteaptă să plece pe contraatac. Nu poți să speri tot timpul că Rapid nu marchează și să dai gol pe contraatac. Avem jucători de valoare și am demonstrat-o astăzi, cu execuții sau pase foarte frumoase. Ne așteaptă un drum lung, dar suntem e o traiectorie bună, tot ce înseamnă club, joc. Ne gândim la ce forță avem, dar în același timp suntem precauți, pragmatici, pentru că fotbalul e periculos în anumite momente și trebuie să le controlăm cât mai bine”, a declarat Adrian Mutu după meci.

În urma succesului, bucureștenii au acumulat 28 de puncte, apropiindu-se la două lungimi de Farul care va juca în această rundă pe teren propriu cu „U” Cluj.