„Giuleștenii” liderii ligii 1: Chiar e o poveste de viață și de film!”

Rapid Bucureşti s-a impus cu scorul de 2-0 (1-0), în deplasare cu CS Mioveni, într-un meci contând pentru etapa a doua a Ligii 1.

Într-un derby al nou-promovatelor, giuleștenii s-au impus prin golurile marcate de Dragoş Grigore (min. 42) şi Adrian Bălan (min.55).

Pentru „giuleșteni” aceasta a fost a doua victorie consecutivă după cea din prima rundă de pe „Național Arena” cu Chindia, scor 1-0. De partea cealaltă, CS Mioveni a înregistrat al doilea eșec stagional după cel din runda inaugurală a noului sezon cu Gaz Metan, scor 1-0.

„Am țipat de pe margine, avem o galerie numeroasă și trebuie să vorbesc mai tare. Nici nu știu dacă mă aude cineva când țip. Mi-a plăcut tot, rezultatul, jucătorii, suporterii. Suntem pe primul loc, vreau să facem o poză clasamentului. Nu știu ce echipă nou promovată a avut un start cu șase puncte, nu am primit niciun gol, cred că suntem pe drumul cel bun. Am nevoie de liniște, că mereu se caută fel și fel de lucruri la Rapid. Vrem liniște, să fim lăsați în pace să ne facem treaba. Acum e liniște, nu e furtună, e soare, am transpirat, e căldură. E un vis frumos, sper să nu se termine. Chiar e o poveste de viață și de film”, a declarat Mihai Iosif, antrenorul formației Rapid București.

Program etapa 2 Liga 1 sezon 2021-2022

FC Argeș – UTA 0-1

CS Mioveni – Rapid 0-2

Sâmbătă, 24 iulie

ora 18.30 FC Voluntari – FC Botoșani

ora 21.30 Academica Clinceni – CFR Cluj

Duminică, 25 iulie

ora 18.30 Farul – Gaz Metan Mediaș

ora 21.30 FCSB – Universitatea Craiova

Luni, 26 iulie

ora 18.30 Chindia Târgoviște – Sepsi OSK

ora 21.30 U Craiova 1948 – Dinamo