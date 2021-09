„Giuleștenii” puși la zid de Mihai Iosif: „Am făcut cel mai slab meci din campionat!”

Mihai Iosif, antrenorul principal al formației Rapid București, a pus tunurile pe elevii săi la sfârșitul partdei pe care aceștia au cedat-o în deschiderea rundei a X-a a Ligii 1 pe „Național Arena” cu FC Voluntari, scor 1-0.

„Am făcut cel mai slab meci din campionat. În rest, aceleași lucruri, tertipuri…Cine are ce are cu noi, nu știu. Repet, nu caut alibiuri, dar jocul a fost penibil. Le-am spus și jucătorilor că, dacă ne uităm la orice repriză de până la meciul cu Craiova, chiar și a doua și la orice repriză din meciul cu Gaz Metan sau cu Voluntari, adică faptul că am ajuns de două ori în careu, veți vedea diferența. E o diferență mare de agresivitate, de mentalitate, de dorință și de a pune în practică ceea ce lucrăm la antrenament”, a declarat Mihai Iosif.

Cu un egal şi trei eşecuri în ultimele patru etape, bucureștenii au căzut pe locul 4 cu 17 puncte, fiind depășiți în clasament chiar de FC Voluntari. Cu patru victorii la rând, ilfovenii au ajuns pe locul 3 cu 18 puncte, fiind la două puncte de FC Botoșani, moldovenii urmând a evolua în această rundă pe teren propriu cu „U” Craiova 1948.

Program etapa a X-a Liga 1

Rapid – FC Voluntari 0-1

Sâmbătă, 25 septembrie

ora 18:00 FC Argeș -Chindia Târgovişte

ora 21:00 FCSB – Academica Clinceni

Duminică, 26 septembrie

ora 15:30 Farul Constanţa – CS Mioveni

ora 18:00 FC Botoşani –„U” Craiova 1948

ora 21:00 UTA Arad – CFR Cluj

Luni, 27 septembrie

ora 18:00 Gaz Metan Mediaş – Sepsi OSK

ora 21:00 Universitatea Craiova – Dinamo Bucureşti

Clasament Liga 1

1 CFR Cluj 8 7 0 1 13-5 21

2 FC Botoșani 9 6 2 1 10-6 20

3 FC Voluntari 10 6 0 4 14-12 18

4 Rapid 10 5 2 3 11-7 17

5 UTA Arad 9 4 4 1 9-5 16

6 Farul Constanța 9 4 3 2 12-4 15

7 FCSB 9 4 3 2 16-9 15

8 FC Argeș 9 4 1 4 8-6 13

9 Universitatea Craiova 8 4 1 3 10-9 13

10 Chindia Târgoviște 9 3 3 3 8-7 12

11 CS Mioveni 9 3 1 5 5-11 10

12 Sepsi OSK 9 1 5 3 7-9 8

13 „U” Craiova 1948 9 2 2 5 7-10 8

14 Gaz Metan Mediaș 9 2 1 6 7-12 7

15 Dinamo 9 2 0 7 7-19 6

16 Academica Clinceni 9 1 1 7 3-19 2