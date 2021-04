Giulia Nahmany, primele declarații după ce a fost jignită de Cătălin Botezatu: “Sunt mirată că a folosit asemenea expresii”. Decizia luată în legătură cu designerul

Giulia Nahmany a acceptat să ofere primele declarații după ce a fost jignită de Cătălin Botezatu în cadrul emisiunii “Teo Show”, difuzată în direct la Kanal D. Născută în Israel, actrița a fost uimită când a aflat cuvintele folosite de creatorul de modă la adresa ei. În timpul mărturiilor, carismatica artistă a subliniat ce decizie importantă a luat în legătură cu designerul internațional.

Aflat de curând alături de Raluca Bădulescu pe canapeaua emisiunii moderată de Bursucu și Teo Trandafir, Cătălin Botezatu a catalogat-o pe Giulia Nahmany drept “caltaboș”, iar afirmația aceasta, dar și cele pe care le-a mai făcut au ajuns și la urechile scriitoarei. Aceasta și creatorul de modă se cunosc de ani buni.

“Eu cred că aceste cuvinte nu mă reprezintă și sincer sunt mirată de Cătălin că ar folosi aceste asemenea expresii să mă reprezinte pe mine. Evident că nu fiecare fotografie ne avantajează, iar eu am ales să nu editez fotografiile pe care le expun pe canalele mele de socializare, deși aș putea să folosesc metode și aplicații. Știu că sunt mai multe persoane care le folosesc, dar eu am ales să nu pentru că încerc să fiu cât se poate de autentică”, a spus Giulia Nahmany în interviul acordat azi la Antena Stars.

Fosta concurentă de la “Ferma. Orăşeni vs Săteni” se numără printre persoanele publice de la noi care sunt vegane, însă, a precizat ea, acest stil alimentar nu înseamnă că pierzi rapid kilogramele în plus. Ulterior, Giulia Nahmany a mai spus că nu are resentimente față de Cătălin Botezatu în ciuda umilințelor la care a supus-o.

“Ceea ce mă surprinde la partea cu Cătălin este că îl cunosc de foarte mult timp, știe ce înseamnă și a fost în preajma femeilor și aș fi așteptat de la el mai multă înțelegere pentru că noi, femeile, trecem prin multe faze ale vieții. Eu nu am spus că a fi vegan este egal cu a fi slab, este o înțelegere complet greșită. Eu țin foarte mult la Cătălin și nu doresc să îmi schimb părerea despre el. Dacă el a ales să vorbească așa de mine, e alegerea lui!”, a mai mărturisit diva, conform sursei citate.

Sursa foto: Facebook