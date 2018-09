Emoții puternice și surprize! De asta a avut parte fosta atletă americană Jan Svendsen la Premiile Emmy 2018! Și asta pentru că partenerul ei de viață, Glenn Weiss, a fost premiat cu un trofeu, dar mai ales că, îndrăgitul regizor a profitat de moment ca să o ceară de soție în fața a zeci de vedete importante de la Hollywood, dar și a milioanelor de oameni care urmăreau ceremonia celei de-a 70-a ediții a prestigiosului eveniment.

Citește și: Gala Premiilor Emmy 2018. Cancan.ro vă prezintă Lista Câștigătorilor

Glenn Weiss s-a logodit cu Jan Svendsen! Regizorul a cerut-o de soție, după ce el a primit un trofeu la Premiile Emmy 2018

În vârstă de 57 de ani, Glenn Weiss i-a oferit inelul de logodnă femeii iubite la scurt timp după ce a urcat pe scenă ca să îi fie înmânat trofeul pentru cel mai bun regizor al unui show de divertisment în cadrul ediției din acest an a Premiilor Emmy. La 69 de ani, Jan Svendsen a spus cel mai hotărât: “Da!” din viața ei.

“(…). Mama mea a crezut întotdeauna că e bine să găsim răsăritul în lucrurile din viața noastră și a adorat-o pe iubita mea, Jan. Jan ești răsăritul din viața mea. Și mama a avut dreptate: «Nu-i da drumul niciodată răsăritului tău». Te întrebi de ce nu îmi place să îţi spun: «Prietena mea»? Pentru că vreau să te numesc: «Soţia mea»”, a spus Glenn Weiss în timp ce era pe scenă.

Faptul că mama regizorului a murit în urmă cu doar câteva săptămâni, iar el, dar și Jan Svendsen aveau o relație foarte apropiată cu ea, a făcut ca scenele să fie de trei ori mai emoționante.

Șocul cererii în căsătorie a fost atât de mare pentru partenera regizorului, încât prima dată și-a pus mâinile pe cap, apoi nu-i venea să creadă ce i-au auzit urechile. De altfel, imaginile filmate în emoționantul moment au surprins și reacțiile celorlalți invitați, care au fost și ei uimiți de gestul lui Glenn Weiss. Aflată în picioare, Jan Svendsen i-a spus de la depărtare bărbatului iubit: “Da”.

“Nu am întrebat încă, nu am întrebat încă. (…). Acesta e inelul pe care tatăl meu i l-a pus pe deget mamei mele în urmă cu 67 de ani. Și, surorilor, fraților, nu-i spuneți tatălui că-l am, ok?”, a afirmat Glenn Weiss, care o aștepta pe scenă cu inelul de logodnă.

“Dumnezeule! Te iubesc”, a reacționat partenera cunoscutului regizor înainte ca acesta să îngenuncheze în fața ei.

“Jan, vreau să îți pun pe deget acest inel, pe care mama l-a purtat, în fața acestor oameni și în fața mamei mele, care ne privește din Cer, te căsătorești cu mine”, a mai spus Glenn Weiss după care s-a așezat în genunchi în fața vedetei.

Cu lacrimi în ochi și extrem de emoționată, Jan Svendsen a dat din cap afirmativ și i-a spus un sincer: “Te iubesc”, după care s-au sărutat.

După ce i-a oferit inelul de logodnă partenerei sale, Glenn Weiss și viitoarea mireasă au dat câteva declarații jurnaliștilor. Întrebat ce ar fi făcut dacă nu ar fi obținut trofeul pentru cel mai bun regizor al unui show de divertisment, starul a glumit și a spus: “Aș fi așteptat până anul viitor”.

“(…). A fost un moment magic. Mulțumesc că ai spus: «Da» (…). Aș vrea să răspund și eu… pentru că mama a murit în urmă cu câteva săptămâni și au fost multe emoții (…). Mama mea a spus despre ea (n.r.: Jan): «Este prietena mea, în primul rând» și mi-a plăcut asta (…)”, a mărturisit Glenn Weiss.

“(…). M-am îndrăgostit de mama lui de prima dată când am întâlnit-o, înainte ca eu și Glenn să fim într-o relație. (…)”, a dezvăluit fosta atletă americană Jan Svendsen.