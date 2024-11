Un moment care ar fi trebuit să amuze a devenit stânjenitor în timpul primei participări a lui Meghan Markle la evenimentul Trooping the Colour, în iunie 2018. Meghan Markle, ducesa de Sussex, ar fi încercat să spargă gheața și să facă puțină conversație cu cumnata ei, Kate Middleton, pe atunci ducesă de Cambridge.

Meghan Markle a făcut o glumă spontană dar aceasta a avut un rezultat „teribil de prost”, scrie THE ROYAL OBSERVER.

Incidentul a fost povestit chiar de Prințul Harry în controversata sa carte de memorii “Rezerva”.

Ce a povestit Prințul Harry

În volumul său de memorii “Rezerva”, Prințul Harry a povestit cum Kate Middleton, viitoarea regină, a întrebat-o pe Meghan ce părere are despre impresionanta paradă militară, Trooping the Colour, o întrebare la care Meghan a răspuns pur și simplu că este „colorat”.

Ducele de Sussex a adăugat că remarca nu a fost bine primită de Kate, o tradiționalistă în ceea ce privește protocolul regal.

Kate a întâmpinat comentariul cu o „tăcere prelungită care amenința să ne înghită cu totul”.

Ce este Trooping the Colour

Trooping the Colour este un eveniment anual, care marchează ziua oficială de naștere a monarhului britanic. În 2018, evenimentul era ținut în onoarea Reginei Elisabeta a II-a.

Trooping the Colour este faimos pentru grandoarea și protocoalele sale precise.

În 2018, Trooping the Colour a marcat prima apariție publică a lui Meghan Markle la balconul Palatului Buckingham ca membru senior al familiei regale, la doar câteva săptămâni după nunta ei cu Prințul Harry.

Potrivit lui Tom Bower, un autor specializat în problemele familiei regale, tensiunile dintre Meghan și Kate erau deja prezente înainte de eveniment, alimentate de diferențele de personalitate.

Existau deasemenea și relatări despre neînțelegeri anterioare în timpul pregătirilor de nuntă.

În cartea sa “Revenge: Meghan, Harry, and the War Between the Windsors”, autorul Tom Bower a povestit modul în care, conform surselor apropiate, Meghan a glumit despre pompa și precizia paradei militare, cu scopul de a o face pe Kate să râdă. În schimb, Kate părea „neamuzată” și a ales să își păstreze o expresie serioasă.

Care ar fi explicația pentru diferențele dintre Meghan Markle și Kate Middleton

Katie Nicholl, o expertă în problemele familiei regale, a sugerat în cartea sa “Harry and Meghan: Life, Loss, and Love” că diferențele culturale dintre cele două ar fi putut contribui la neînțelegere.

„Ducesa de Cambridge este foarte atentă la tradiția regală și la importanța aparițiilor publice”, a remarcat Katie Nicholl. „Ceea ce pentru Meghan ar fi putut părea un moment de amuzament ar fi putut fi perceput ca nepotrivit sau prost sincronizat de Kate”.

Se crede că incidentul a evidențiat contrastul puternic dintre abordările celor două femei față de viața regală. În timp ce Kate a petrecut ani de zile adaptându-se la formalitățile monarhiei, Meghan a trebuit „să învețe mult, și foarte repede” în timp ce toți erau cu ochii pe ea.

Cu toate acestea, incidentul rămâne „doar o continuare a antipatiei pe care cele două doamne din familia regală o aveau una pentru cealaltă”, a subliniat un comentator pe platforma X.

Care a fost reacția publicului la gluma ratată a lui Meghan Markle

Reacția publicului la presupusul schimb de replici dintre Kate și Meghan a fost împărțită. Unii au lăudat încercarea lui Meghan de a aduce o notă modernă în ceremoniile familiei regale.

„Este revigorant să vezi pe cineva care se comportă natural, într-un cadru care poate părea foarte rigid”, a comentat bloggerul regal Amanda Morgan.

Alții, însă, au fost de partea lui Kate, argumentând că comportamentul serios în timpul unui eveniment atât de semnificativ este primordial.

În timp ce familia regală nu a discutat public despre acest incident, susținătorii lui Harry și Meghan încă citează modul în care acesta rămâne „un simbol al provocărilor cu care s-a confruntat Meghan în timp ce a încercat să-și echilibreze personalitatea versus așteptările familiei regale”.

