Tradiția de Crăciun la care Prințesa Kate Middleton nu vrea să renunțe. Ce vor face membrii familiei

În ciuda faptului că a trebuit să se retragă din majoritatea îndatoririlor sale regale în acest an, după ce a fost diagnosticată cu cancer, există o tradiție la care Prințesa de Wales Kate Middleton nu vrea să renunțe.

Reprezentanții Palatului Kensington a confirmat zvonurile din presă și au anunțat oficial că Kate Middleton, Prințesa de Wales, va găzdui pentru al patrulea an consecutiv concertul anual de colinde “Together at Christmas”, scrie HARPER’S BAZAAR.

Ediția din acest an a îndrăgitului concert este programată să aibă loc la Westminster Abbey, pe 6 decembrie.

„În acest an, Alteța Sa Regală a dorit să sărbătorească numeroasele persoane care îi sprijină pe cei aflați în nevoie – persoane care au inspirat, sfătuit, consolat și, mai presus de toate, au arătat că iubirea este cel mai mare dar pe care îl putem primi”, au anunțat reprezentanții Palatului Kensington. „Această temă se inspiră din povestea de Crăciun, care ne încurajează să luăm în considerare experiențele altora și nevoia umană importantă de a oferi și de a primi empatie.

Câți oameni vor fi prezenți la concertul de Crăciun

În acest an, palatul Kensington estimează că 1.600 de invitați vor fi prezenți la Westminster Abbey. Spectacolele muzicale vor include corul Westminster Abbey, alături de cântăreți precum Paloma Faith, Olivia Dean și Gregory Porter.

Ca de obicei, evenimentul va fi, de asemenea, transmis pentru telespectatorii din Regatul Unit. Aceasta va fi difuzată pe ITV1 și ITVX pe 24 decembrie.

Ce s-a petrecut la edițiile anterioare ale evenimentului de Crăciun

De la lansarea sa în 2021, concertul de colinde “Together at Christmas” a devenit un eveniment de tradiție în calendarul familiei regale.

La edițiile anterioare, evenimentul a fost, de asemenea, scena unor momente neașteptate cu membrii familiei regale. În timpul ediției din 2021, de exemplu, Kate a surprins telespectatorii oferind prima sa interpretare publică la pian, în care l-a acompaniat pe cântărețul scoțian Tom Walker pentru piesa sa „For Those Who Can’t Be Here”.

În anii trecuți, prințul de Wales, William, și copiii lor – prințul George, 11 ani, prințesa Charlotte, 9 ani, și prințul Louis, 6 ani – au susținut-o pe Kate în timpul evenimentului. Alți membri ai familiei regale – inclusiv Regele Carol al III-lea, Regina Camilla, Prințesa Beatrice și Prințesa Eugenie – precum și părinții și frații lui Kate au participat, de asemenea, la festivități.

Cine ar putea apărea alături de Prințesa Kate la ediția din acest an

Expertul regal Richard Fitzwilliams a declarat că Prințesa va primi același nivel de sprijin în acest an, când își va relua îndatoririle regale pentru acest eveniment important.

Fitzwilliams a spus: „În momentul în care Catherine a participat la o întâlnire pentru a ajuta la planificarea concertului ei Together at Christmas, am știut că participarea ei la acest eveniment era aproape sigură. La acel moment, ea participase doar la Trooping the Colour și la finala masculină de la Wimbledon, în timp ce primea chimioterapie preventivă pentru cancer.”

Expertul a adăugat:

„Acesta este un eveniment extrem de important pe care ea îl organizează acum anual. Faptul că va fi difuzat în Ajunul Crăciunului pe ITV îl face deosebit de festiv și este probabil să obțină cifre uriașe de audiență”.

În plus, tema evenimentului din acest an reflectă provocările personale cu care se confruntă Prințesa Kate:

„În acest an, ea a ales ca temă „importanța iubirii și a empatiei și cât de mult avem nevoie unii de alții, chiar și în cele mai dificile momente ale vieții noastre”.

De ce tema din acest an reflectă dificultățile din viața Prințesei

De asemenea, Fitzwilliams a mai menționat dificultățile întâmpinate de familia Windsor pe parcursul anului, declarând:

„Catherine vorbește din experiență despre un an pe care William l-a descris ca fiind „brutal” și „cel mai greu din viața mea”, deoarece atât Catherine, cât și Regele s-au luptat cu cancerul.”

Fitzwilliams a menționat sprijinul de care Catherine se va bucura din partea altor membri ai familiei regale:

„Ea va primi sprijin din partea familiei regale, mai mulți membri vor participa fără îndoială. Anul trecut, toți copiii ei au participat pentru prima dată. Acest concert va aduce, de asemenea, o bucurie deosebită celor 1.600 de persoane, alese pentru activitatea lor de sprijinire a celor nevoiași, care vor fi prezente în Westminster Abbey.”

