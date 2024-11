Cine e tânăra pe care Silviu Prigoană a vrut să o înfieze? Cristina a elucidat misterul: ”Își dorea foarte mult”

Moartea lui Silviu Prigoană a stârnit numeroase controverse în rândul apropiaților. Asta pentru că regretatul om de afaceri a fost condus pe ultimul drum în mare secret, fără ca familia și apropiații să știe. Nepoata afaceristului a făcut dezvăluiri neștiute despre unchiul ei, dar și despre relația pe care el o avea cu frații săi. Nu mai este niciun secret că era o situație neplăcută în familia lor, mai ales după moartea lui Vasile Prigoană. Ce spune acum Cristina Prigoană?

Silviu Prigoană a fost înmormântat în mare secret, iar băieții lui s-au ocupat de întreg procesul. Moartea lui a stârnit numeroase controverse, mai ales în rândul familiei, care nu a fost anunțată de funeralii. Cristina, nepoata regretatului afacerist, a făcut dezvăluiri neștiute despre unchiul său, cu care nu mai era într-o relație tocmai bună.

Lucrurile s-au stricat în familia lor, mai ales după moartea lui Vasile Prigoană. Tatăl fraților Prigoană a fost înmormântat de către Silviu Prigoană, care nu și-a anunțat frații. Atunci a ieșit un scandal imens între aceștia, însă ulterior s-a aflat că dorința a fost a lui Vasile Prigoană.

Cristina Prigoană, fiica lui Valentin, și-a adus aminte de copilăria ei, pe care a petrecut-o împreună cu verișorii ei la București. La acea vreme, Silviu Prigoană îi spunea nepoatei sale că ar vrea să o înfieze pentru că-și dorea o fetiță.

„Nu mai era (n.r. o relație apropiată în ultimii ani). Am copilărit, am petrecut foarte multe vacanțe de vară cu verișorii mei, ne vizitam cu el, cu fosta soție, cu Adriana și cu fosta soție dinaintea Adrianei, pentru că după nu am mai păstrat legătura.

Nepoata afaceristului spune că a vrut să-i facă o vizită bunicului ei, pe vremea când era în viață, însă nu i s-ar fi permis acest lucru. Cristina a mărturisit că nu știe să fi fost o ceartă între tatăl ei și Silviu Prigoană.

„Ultima dată când mi-a transmis un mesaj a fost atunci când am vrut să îl vizitez pe bunicul meu aici în București și mi-a spus că nu am ce căuta. Eu am înțeles și nu am mers, evident (…) Nu aș ști să vă spun (n.r. dacă a existat un conflict puternic în familie). Cu tatăl meu nu aș putea să vă spun că a fost. S-au mai întâmplat lucruri, dar nu suntem genul să ieșim, nu ne-a plăcut să ne spălăm lucrurile în public”, a mai spus nepoata lui Silviu Prigoană.