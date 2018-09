Golofca, tras pe dreapta cu FCSB? Iftime: „Cred că Enache o să-l execute!”

Valeriu Iftime, finanțatorul FC Botoșani a declarat după meciul pe care moldovenii l-au terminat nedecis, 0-0 pe teren propriu cu Sepsi OSK Sf. Gheorghe, că unii jucători care se cred titulari de drept și care au dezamăgit prin prestația lor atât la meciul cu Sepsi cât și la cel din Copou cu Poli Iași, ar putea plăti cu postul de titular în meciul cu FCSB de duminică.

Principalul vizat de finanțatorul FC Botoșani este Cătălin Golofca, jucător de la care atât finanțatorul cât și antrenorul echipei, Costel Enache așteaptă să facă diferența.

„Ongenda e într-o creștere dar nu e spectaculos așa cum vroiam noi, să dribleze tot stadionul, să se ducă prin spatele porții și să dea gol. Are o calitate excepțională, știe să pună o pasă bună… Aștept mult mai mult de la Golofca. E o surpriză neplăcută. El crede că e titular de drept, joacă de parcă postul ăla e bătut în cuie și dacă vrea joacă. Părerea mea este că o să-l execute Costel. Încă aștept mai mult de la Roman”, a declarat Valeriu Iftime

Finanțatorul FC Botoșani a recunoscut că este îngrijorat de faptul că în șase meciuri echipa a obținut doar șapte puncte și spune că se aștepta la rezultate mai bune.

„Aș fi vrut să câștigăm cu Sepsi. Cea mai mare părere de rău este că oamenii pleacă triști. Fotbalul e pe goluri și vrem goluri, vrem spectacol. Cu Sepsi am avut un pic de fotbal, am avut 5-6 ocazii, am dominat. E complicat că avem doar 7 puncte. Mă gândeam la mult mai multe dar sper să ne refacem. E foarte important să nu cedeze grupul și mă gândesc la lipsa de încredere. Mi-a plăcut bărbăția și ambiția cu care s-a jucat și faptul că a fost un arbitru care a lăsat un pic mai liber jocul. Nu a fluierat la fiecare atingere”, a spus Valeriu Iftime.

Partida FCSB- FC Botoșani va avea loc duminică de la ora 21:30, jocul urmând a fi transmis în direct pe Digi Sport, Telekom și Look.