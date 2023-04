Gospodinele din România nu mai au voie să-și vândă prăjiturile pe internet. ANAF: „Poate le coc într-un garaj”

Gospodinele care vând preparate culinare în mediul online au intrat în vizorul inspectorilor de la ANAF. Fiind un mod ilegal și neigienic de a vinde produse, șeful ANAF, Lucian Heiuș, trage un semnal de alarmă în rândul celor care nu declară banii câștigați.

În Săptămâna Mare, ANAF a pus ochii pe gospodinele din România. Nu sunt puțini cei care obțin bani din vânzarea preparatelor pentru masa de paște. Comerțul are loc în mediul online, practică ilegală pentru cei care nu dețin autorizație. Încasările uriașe nedeclarate au atras atenția Inspectorilor de la Fisc.

Șeful ANAF trage un semnal de alarmă despre prăjiturile vândute pe internet

Potrivit șefului ANAF, gospodinele care vând cozonaci, prăjituri și alte mâncăruri pe rețelele de socializare, nu respectă normele de siguranță și igienă stabilite de legislația din România, practica fiind una ilegală. Lucian Heiuș avertizează consumatorii să cumpere produse din magazinele autorizate. În acest fel se poate evita infectarea cu bacterii, chiar și cu Salmonella.

„O gospodină care vrea să vândă prăjituri sau cozonaci prin online, nefiind autorizată, este ilegal ce face, pentru că poţi să atentezi la sănătatea oamenilor, nu este legal, şi toţi consumatorii ar trebui să cumpere din magazinele organizate. Ştiu că este o practică.

Vinde prăjituri de casă dar el, cine ştie, le coace într-un garaj şi le pune după aceea în vânzare şi, Doamne fereşte, te trezeşti cu o Salmonella sau altceva, nefiind înregistrat şi să respecte condiţiile de igienă”, a declarat președintele ANAF pentru Observatornews.ro.

Lucian Heiuș a declarat că va începe verificările în rândul comercianților mari. Ce înseamnă asta? Șeful ANAF a menționat exemplul unui comerciant din mediul online care a vândut marfă de peste 44 milioane de lei și nu a declarat niciun ban.

„Discutăm de fapte de comerţ care nu sunt autorizate. După ce am făcut acea verificare pe tranzacţiile care s-au făcut, ca urmare a informaţiilor din declaraţia 395, şi am constatat că sunt peste 20.000 şi cu un volum de aproape 2 miliarde lei, am stabilit un prag de analiză de risc a noastră.

Am zis să începem cu cei mai mari, cei mai mari fiind o persoană care a făcut comerţ online de 44 milioane lei, 9 milioane euro, și nu a declarat nimic. Mie mi se pare că omul ăla e şi sărit un pic de pe fix. Cum să vinzi de 9 milioane de euro fără să declari nimic? Este clar că sfidezi orice regulă de bun simţ”, a fost declarația președintelui ANAF Lucian Heiuş.